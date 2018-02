Ke startu ji přemlouvali. Přesto byla Kárníková v kouli druhá

„Letos je stříbro z mistrovství velmi ubojované. Když to tak řeknu, tak ty tituly z minulosti byly vlastně jednoduché. Dřív nebyla taková konkurence a navíc jsem prakticky jen trénovala. Dnes už se věnuji spíš práci a domácnosti, moje kariéra se blíží ke konci,“ přiznává 37letá Kárníková.

Podobně jako běžkyně Lucie Maršánová ani ona do poslední chvíle netušila, zda-li bude v pražské Stromovce startovat.

„Vůbec jsem to neplánovala. Nakonec jsem se ale nechala přemluvit a dobře to dopadlo,“ říká.

V koulařském sektoru totiž výkonem 14,90 metru obsadila druhé místo a obohatila svou bohatou medailovou sbírku o další pěkný kousek. Nejcennější z nich ale určit nedokáže.

„To nejde takhle říct. Nejvíce si vážím toho, že jsem mohla reprezentovat Českou republiku na mistrovství Evropy v roce 2006 ve Švédsku. To je pro mě víc než medaile,“ zamýšlí se Kárníková.

Minimálně venkovní část sezony ovšem ještě absolvuje. „Když už jsem se do toho vrhla v zimě, tak na léto bych se ráda připravila ještě trochu lépe. Chtěla bych se přiblížit 16 metrům. Myslím, že když trochu zlepším fyzičku, tak by se to mohlo povést,“ plánuje.

Ve venkovní sezoně Kárníková taktéž vidí ve své disciplíně nesporné výhody.

„Velký rozdíl je v délce. Člověk má víc času se připravit, ale hlavně je teplo! Vzhledem k tomu, že už nejsem nejmladší, tak mi to víc vyhovuje,“ směje se.

Vedle závodění za Hvězdu Pardubice je zároveň Jana Kárníková v klubu zaměstnaná. Je jeho místopředsedkyní a pod palcem má také marketing.

„Už to takhle praktikuji delší dobu. Práci si mohu přizpůsobit, takže je to spíš o tom, donutit se jít těch dvacet metrů do šatny a převléct se na trénink,“ říká Kárníková a dodává:

„V klubu mám na starosti veškeré organizační záležitosti. Zajišťuji závody, jednám s partnery… Je to velmi různorodá činnost.“

Na uplynulé halové mistrovství tedy nenahlíží jen jako závodnice, ale také jako činovník.

„Na to, že doma v Pardubicích nemáme zrovna ideální podmínky na zimní přípravu, si myslím, že čtyři medaile jsou pro náš klub super,“ hodnotí počínání Hvězdy Kárníková.