Evropský medailista z haly i z písku zaskočí po boku Perušiče

Volejbal

Další 3 fotografie v galerii Jan Vodička na ME do 18 let v plážovém volejbalu, kde vybojoval stříbro. | foto: ČVS

dnes 12:44

Studijní povinnosti rozdělily před mistrovstvím republiky nejlepší český pár plážových volejbalistů. Na turnaji, který dnes startuje ve Slavkově u Brna, bude chybět David Schweiner, a tak Ondřej Perušič hledal nového partnera. Domluvil se s Janem Vodičkou; talentem, jenž letos získal stříbrné medaile na ME do 18 let v hale i na písku.

Perušič se Schweinerem jsou českými jedničkami, daří se jim i na mezinárodní scéně, kde se v letošní sezoně blýskli čtvrtým místem na turnaji Světového okruhu v Ostravě. „Je to pro mě něco neuvěřitelného zahrát si po boku Ondry. Mým cílem je postoupit ze skupiny, pak se uvidí, co dál,“ prohlásil Vodička. Dvoumetrový talent před dvěma týdny skončil v Brně společně s Tadeášem Trousilem druhý na ME do 18 let v plážovém volejbalu. A medaili stejné hodnoty má i z ME 18letých hráčů v hale. Ti měli svůj šampionát letos v dubnu v Púchově a ve Zlíně. STŘÍBRNÝ V HALE I NA PÍSKU. Jan Vodička získal v jediné sezoně dvě evropské medaile Šestkový volejbal je pro něj dál prioritou. „Ale beach je skvělým doplňkem. Třeba se mu budu věnovat víc, nevím,“ poznamenal Vodička, který absolvoval už několik tréninků s Perušičem, a na turnaj ve Slavkověse velice těší. „Pozvání od tak skvělého hráče se rozhodně neodmítá.“ Obr Vodička se na písku vůbec nepotýká s pohybem. Naopak. K tomu přidává velice tvrdou smeč. „Tím, že jdu během beachvolejbalového zápasu pokaždé pouze do jednoho bloku, tak mě to velice baví. Vždycky se snažím dát spíše ránu,“ řekl Vodička. Šampionát ve Slavkově u Brna zahájí v pátek zápasy ve skupinách, které se dohrají v sobotu. Semifinále a boje o medaile v obou kategoriích se odehrají v neděli.