Jak ohnout zákony dynamiky. Veselý předvedl kandidáta na smeč roku

VIDEO: Can't take my ?? off of you. V.E.S.E.L.Y. #7DAYSMagicMoment [@JanVesely24] https://t.co/8LaTEscMPs Pro zobrazen? videa mus?te m?t zapnutou podporu JavaScriptu

Can't take my off of you. V.E.S.E.L.Y. #7DAYSMagicMoment [@JanVesely24] https://t.co/8LaTEscMPs