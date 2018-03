Karvinský pivot Užek rok marodil. Už zase bourá obrany soupeřů

Karvinští hodně sázejí na pivoty, takže netrpělivě čekali, až se jim ti nejzkušenější vrátí po zranění. Kromě Užeka i Tymoteusz Piatek. „Tymek se hodně zlepšil, což bylo vidět na podzim, než se zranil. Teď máme obrovskou sílu,“ řekl Jan Užek.

Baník se probil na třetí místo, přičemž na druhé Lovosice ztrácí jediný bod. „Vrch soutěže je hodně vyrovnaný, ještě budeme bojovat o co nejlepší pozici pro play off, i když to bude hodně těžké,“ uvedl Užek.

Podle něj je za karvinským vzestupem výborný kolektiv. „Každý den jsme stmelenější a stmelenější. Tréninková morálka je fantastická, každý maká naplno a to se projevuje v zápasech.“

Teď Karvinou čeká venku Jičín a pak doma vedoucí Zubří. „To budou hodně těžké zápasy, ale jestli chceme výš a výš, tak musíme porazit každého,“ upozornil Jan Užek. „Pokud jde o Jičín, tak s tamější halou nemám dobré zkušenosti, ale v minulé sezoně jsme tam vyhráli, i když to byl boj jako vždycky. Pokud budeme hrát jako v neděli doma s Frýdkem-Místkem, tak věřím, že uspějeme.“