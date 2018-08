Ullrichův pád na dno. S léčbou mu pomáhá také arcirival Armstrong

Léta byli úhlavními soupeři. Na francouzských silnicích si nic nedarovali, o výsostný žlutý trikot se na Tour rvali do posledních sil.



A sedmkrát zvítězil Lance Armstrong.

Čtyřikrát svého amerického soka Ullrich závistivě sledoval ze druhého stupně pódia na Elysejských polích. Jednou skončil z toho třetího.

Nebýt Armstronga, mohl Ullrich patřit do elitní skupiny pětinásobných vítězů Tour spolu s Jacquesem Anquetilem, Eddy Merckxem, Bernardem Hinaultem a Miguelem Indurainem.



In an email conversation with @CyclingTips , Lance Armstrong described former Tour de France rival Jan Ullrich as “an important person in my life,” adding that he would do “anything in my power” to help Ullrich through his recent legal and substance issues https://t.co/ML6lAsRmEG pic.twitter.com/fehp0pUf6M

„Lance byl chytrý a zvídavý. Jan byl zvídavý jen co se týče zmrzliny,“ poukázal na jeden z klíčových rozdílů mezi nimi bývalý Ullrichův týmový kolega z T-Mobilu Jörg Jaksche.

Nyní je to paradoxně právě jeho největší sportovní arcirival, který Ullrichovi nabízí pomoc.

Když se Armstrong dozvěděl o problémech, kterými v posledních měsících 44letý Němec trpí, neváhal a okamžitě se svým lékařem nasedl do soukromého letadla a zamířil do Evropy.

„Jak mnozí z vás víte, miluju Jana Ullricha. Byl pro mě speciálním soupeřem. Děsil mě, motivoval mě a dostal ze mě opravdu to nejlepší. Byl opravdovou třídou na kole. Teď ale můj přítel prochází těžkými chvílemi,“ připsal Armstrong ke společné fotce z léčebny. „Potřebuje naši pomoc.“



Ullrich totiž klesl na úplné dno.

V posledních týdnech přidával na internet videa ze svého soukromí, na kterých je vidět jeho ďáblem posedlý obličej. Z videí je patrné, že není v ideální kondici, že má problémy s alkoholem a také s drogami.

Také proto byl před čtrnácti dny na Mallorce zatčen.

Přeskočil totiž plot svého souseda, kamaráda a filmového herce Tila Schweigera, kterému prý hrozil koštětem.

Ullrich celou situaci německému Bildu popsal jinak. Plot prý přeskočil pouze proto, že se chtěl rozloučit a nikdo mu neodpovídal na volání.

„Volal jsem a nikdo se mnou nemluvil. Tak jsem přeskočil plot,“ vypověděl. Celá situace se podle něj vyhrotila až v momentě, kdy na něj někdo zaútočil „Kung Fu kopem“.

Za násilný vstup na cizí pozemek byl zatčen a následně s podmínkou propuštěn.



Podle Schweigera jeho vztah s Ullrichem upadl poté, co se bývalý šampion Tour rozešel se svou ženou Sarou.

„Stal se skoro členem rodiny, ale když ho opustila žena, začal brát amfetaminy. Spal třeba jen dvě hodiny denně. V šest ráno začal pít pivo, a to mu vydrželo vždycky až do večera,“ popisoval herec, který si zahrál i v kultovních Hanebných panchartech.

Ullrich údajně také občas stál před televizí s puškou a mířil na ni kdykoliv, kdy se na ni objevil jakýkoliv „nepřítel“.

„Propadl jsem nejhlubšímu zoufalství,“ popisoval poté sám bývalý cyklista situaci po odloučení s ženou a dětmi. „A pro lásku ke svým dětem chci podstoupit léčbu. Odloučení od Sary a dětí, které jsem neviděl od Velikonoc a sotva jsem s nimi mluvil, mě hodně zasáhlo. To je důvod, proč jsem bral a dělal věci, kterých moc lituju,“ kál se.

Kvůli léčbě odletěl do Německa, kde měl v plánu nastoupit do léčebny.

Nestihl to.

Ve své rodné zemi byl sotva pár hodin, když ho ve francouzském luxusním hotelu Villa Kennedy zatkla policie.

Napadl totiž jednatřicetiletou prostitutku, kterou si předtím do pokoje pozval. Podle policie se Ullrich zatčení bránil, byl pod vlivem drog a alkoholu. S ženou se nejprve pohádal, než ji začal škrtit a ona začala omdlévat.

Ze sevření se přesto dostala a z recepce poté zavolala pomoc. Ullrich byl znovu zadržen, propuštěn na kauci a odvezen do psychiatrické léčebny v Bad Brueckenau.



„Zároveň je obviněný vyšetřován kvůli pokusu o vraždu a těžkému ublížení na zdraví,“ stojí v policejním spisu.

Ullrich dál zůstává jediným německým vítězem Tour. Už ve třiadvaceti letech si jej Němci zvolili sportovcem století.

V Sydney v roce 2000 získal olympijské zlato a když kariéru na konci roku 2005 poprvé ukončil hlavní rival Armstrong, přijížděl na Tour jako jasná jednička. Jako muž, od kterého se očekává, že se konečně dočká druhého triumfu kariéry.

Jenže přišel 30. červen 2006.

Vypukla aféra kolem Operation Puerto s nechvalně proslulým doktorem Eufemiem Fuentesem, do které byl i on zapleten. Ve štrasburském hotelu, ve kterém ho stáj T-Mobile den před startem Tour vyškrtla ze sestavy, začal jeho pád na dno.

O rok později ukončil kariéru a začalo trápení s drogami i s pitím.

Ullrich se ještě epizodně vrátil do světa velké cyklistiky, když čtyři dny šéfoval závodu Kolem Kolína. Fanoušci se ale bouřili, a tak po 96 hodinách svou funkci opustil.

Loni se zase objevil na slavnostním startu Tour v Düsseldorfu, ale jen v roli diváka. Pořadatelé z ASO ho totiž oficiálně nepozvali.



Častěji měl problémy se zákonem.

Už v roce 2002 přišel o řidičský průkaz, když řídil pod vlivem alkoholu. Před čtyřmi lety zase zranil dvě osoby, když řídil znovu opilý. Dostal 21měsíční podmínku, pokutu 10 tisíc eur a na šest měsíců zákaz řízení.

Jeho závislost na drogách a alkoholu vedla k odloučení od ženy Sary a dětí na konci loňského roku. Léčba je nyní jedinou šancí, jak je znovu spatřit.

Kromě Armstronga nyní Ullrichovi vyjadřují podporu i další cyklističtí kolegové.

„Snad ho přátelé a rodina dokážou podržet v téhle obtížné situaci. Sám jsem se z toho vlastními silami nedokázal dostat. Potřebuje pomoct, pokud to nemá dopadnout špatně. Jestli tohle čteš Jane, jsem tady pro tebe,“ napsal vítěz čtyř etap na Tour David Millar.

Podporu Němci vyjádřil také současný novinář a bývalý cyklista Dan Lloyd, který k textu na Twitteru připojil i fotku s Ullrichem, Frankem Vandenbrouckem a José Mariou Jimenézem.

These were my heroes as an 18 year old. Two of them are dead. One of them is having real life struggles.



Yes they did wrong, but if they'd been born in 1990 I think they'd have been good, clean professionals.



I hope Jan gets the help and support he needs. pic.twitter.com/80TddWGzjH