Švandrlík po porážce s PAOK: Pokud chvíli povolíte, je to o dvacet

Opavští vyhráli první čtvrtinu 31:24, leč duel ztratili 69:94. Je to jejich zatím nejvyšší porážka v soutěži. „Dobře jsme začali, padalo nám to tam, měli jsme dobré procento střelby, jenže ve druhém poločase nám to nevydrželo,“ povzdechl si opavský křídelník Jan Švandrlík.

Ani tentokrát vás ale protivník nijak výrazně nepřehrál.

Jenže kdybychom vydrželi hrát celých čtyřicet minut, což je opravdu těžké, tak je utkání vyrovnané. Pokud proti takovým týmům na chvíli povolíte, je to o dvacet.

Co vám chybí k tomu, abyste vydrželi vzdorovat celé utkání?

My hlavně musíme trochu spoléhat na to, že nám budou padat střely z dálky, protože oproti většině týmů máme menší hráče. A když nám to nepadá, máme problémy prosadit se v útoku. Na druhou stranu je těžké prát se v obraně čtyřicet minut s o deset centimetrů větším a o dvacet kilo těžším borcem. Ale musíme se s tím nějak vypořádat.

Přesto jste v Lize mistrů tak trochu raritou, když máte čistě český tým. Nikdo jiný nemá mužstvo složené jen z hráčů jedné národnosti.

Zase to má svoje výhody. Kluci jsou v Opavě spolu čtyři roky, znají se poslepu, někteří společně nastupují od mládí. Takovou výhodu ostatní nemají, protože se znají dva tři měsíce.

Většinou však prohráváte. Nechybí vám přece jen v týmu i nějaký cizinec?

Má to své výhody i nevýhody. Ale nemá cenu to rozebírat – my jsme český tým.

Proti Soluni vám scházeli zranění hráči Václav Bujnoch pod košem a Rostislav Dragoun. Bylo to citelné oslabení?

Samozřejmě, protože nemáme zase tak velkou rotaci. A Venca Bujnoch s Dragim jsou hráči základní pětky, takže nám chybějí.

Opavské roztleskávačky během zápasu s PAOK Soluň.

Vašeho protivníka přijelo podpořit na dvě stě divokých fanoušků. Mělo na výsledek vliv i jejich bouřlivé povzbuzování?

To si nemyslím. Na hřišti to nevnímáme. Na to, abychom vyhráli, musíme podat stoprocentní výkon čtyřicet minut a dnes to bylo jen dvacet.

Vy jste do Opavy přišel před sezonou a hned jste skočil do Ligy mistrů. Jak tu soutěž vnímáte?

Pro mě to je výborná zkušenost. Nevím, jestli si v ní ještě někdy zahraji, takže si každý zápas užívám. Máme čtrnáct utkání na výborné evropské úrovni.

Nemůže vám to ublížit v lize, že vám budou chybět síly?

Je to několik zápasů navíc. A ty zkušenosti, které získáme, můžeme v domácí lize jen zúročit, protože s takovými týmy jako my se další české celky nepotkají.

Který z dosavadních protivníků byl nejtěžší?

Každý má svou kvalitu. Tady si moc vybírat nejde.

Už dnes v dohrávce sedmého kola národní ligy hostíte Brno a v sobotu přivítáte USK Praha. Bude složité zkoncentrovat se opět na domácí soutěž?

Zatím s tím máme trochu problémy, ale musíme udělat maximum, abychom ty zápasy zvládli. Ligu mistrů teď musíme hodit za hlavu, poučit se z ní a připravit se na Brno.

Dokážete přepnout?

Furt je to basket. Spíše nám chybějí ty síly, ale musíme se s tím porvat, když máme teď tři zápasy v týdnu, a doma urvat dvě výhry.

A jak říká váš trenér Petr Czudek, nesmíte mít hlavy v oblacích, že?

Musíme se snažit být při zemi. To ano.