Biker Škarnitzl sahal v Novém Městě po úspěchu. Pak přišel defekt

„Mrzí mě to, navíc se to stalo ve chvíli, kdy jsem se cítil hrozně dobře. Ale defekty a pády k cyklistice patří. Sám jsem během závodu předjížděl minimálně pět borců, kteří měli stejný problém,“ řekl zkušený jezdec z týmu Sram Mitas Trek sídlícího v Lučanech nad Nisou.

Škarnitzlovi se v Novém Městě podařilo dobře odstartovat, což nebývá jeho silná disciplína. Postupně se z konce druhé desítky prokousával až na hranu té první.

Zdálo se, že to bude jeho den a že překoná svůj nejlepší výsledek ze Světového poháru, jímž bylo desáté místo z loňského podniku v německém Albstadtu.

V pátém kole závodu se odpoutal od skupinky, v níž do té doby jezdil, a doháněl skupinu s olympijským vítězem Jaroslavem Kulhavým. Byl jedenáctý, měl hodně sil a mířil výš. Pak však přišla kritická chvíle, která ho připravila o veškeré naděje.

„Celý závod jsem měl docela dobře rozjetý a přišlo to zrovna v okamžiku, kdy jsem si chtěl dojet skupinku s Járou, která jela o osmé místo. V zatáčce jsem ucítil na rukou, že jsem trefil nějakou ostrou hranu, a měl jsem najednou prázdné kolo. Depo bylo v tu chvíli navíc daleko,“ popsal Škarnitzl. „Takových momentů je během závodu hodně a občas se z toho prostě vyvrbí defekt - možná chyba jezdce, možná smůla,“ přemítal.

Paradoxní bylo, že jako jezdec Mitasu píchl právě v pasáži zvané Mitas Choice. „Bylo to na začátku, kde člověk dobržďuje v zatáčce a kouká, kudy by najel mezi kameny. Možná se to stalo o nějaký vyvalený kámen, trať dostala během víkendu na frak.“

Do cíle dojel Jan Škarnitzl na 32. místě, tedy na stejné pozici jako před týdnem v německém Albstadtu. Jeho nejlepším umístěním z Nového Města tak zůstala 18. příčka z pátečního sprintu.

„Bylo to prima. Pár short tracků už jsem v minulosti jel, takže jsem trochu věděl, jak to bude vypadat. Trať v Albstadtu byla asi o něco bezpečnější, tady to bylo místy asi až moc rychlé, čímž docházelo ke zbytečným pádům, ale to se musí ještě vychytat a ustálit, co se týká podoby tratí,“ uvedl Škarnitzl.