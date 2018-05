Rajchart slaví v Rokycanech první výhru na silnici, navíc skoro doma

Zájem o něj projevila hradecká stáj Elkov Author, a tak od začátku roku obléká její barvy.

V Rokycanech byl nejrychlejší ve čtvrtém podniku letošního Českého poháru na silnici, v němž hradecká stáj výrazně dominovala, do první desítky pustila jen jednoho závodníka z jiného klubu.

Jak jste si premiéru, navíc kousek od domova, užil?

Výborný zážitek, jsem vděčný klukům, že mi k tomu pomohli. Začátek sezony se mi po přestupu z horských kol moc nepovedl, necítil jsem se úplně nejlépe, nohy moc nechodily. Věřím, že teď se to obrací k lepšímu.

Když jste vyhrál, asi jste se musel cítit dobře...

Cítil a také jsem už před startem cítil, že kluci chtějí, abych doma vyhrál, je to hlavně jejich zásluha. Pro mě je to zatím největší úspěch a jsem rád, že jsem kluky z týmu nezklamal. Když vám takový borec, jako je Lojza Kaňkovský, řekne, že by byl rád, kdybych vyhrál, tak se toho musíte vážít.

Vítězný Jan Rajchart (uprostřed), druhý Tomáš Zahálka (vlevo) a třetí Michael Kukrle, všichni z hradecké stáje Elkov, po závodě Českého poháru v Rokycanech na stupních vítězů.

Podle výsledku závodu, v němž váš tým jasně dominoval, by se zdálo, že to bylo poměrně jednoduché. Jak jste to viděl vy?

Zase tak jednoduché bych to neviděl. Poměrně brzy se odjelo, možná dřív, než jsem čekal. Spolupráce našeho týmu ale byla výborná, chtěl jsem se dostat do závěru, což se povedlo.

Od začátku sezony je to váš nejlepší výsledek, proč se nějaký výraznější nepovedl už dřív?

Jak už jsem říkal, v úvodu sezony mi to moc nejezdilo. Navíc jsem si musel zvykat na trochu jiné závodění, než bylo v juniorech, na jiný pohyb v pelotonu. Do toho přišly nějaké pády, jsem rád, že jsem to prolomil. Patřím k cyklistům, kterým začátek sezony moc nevychází, doufám, že teď už to bude jen lepší.

Jan Rajchart

Před sezonou jste přešel na silnici od horských kol, kde se vám dařilo. Bylo to těžké rozhodnutí?

Konečné ano, na druhé straně v horských kolech není tým, který by nabídl podobné podmínky a možnosti, jako má na silnici právě Elkov Author. Možná trochu obdobné v maratonech, ale to jezdíte s hobíky, a to jsem ještě nechtěl. Navíc jsem poslední rok v třiadvacítkách, tak jsem toho chtěl využít k posunu nahoru.

Tým vám zatím dává nejvíc příležitostí v jednorázových závodech v Česku, bude to tak i dál?

Zatím ano. Nemáme to jednoduché v tom, že nás závodí málo, třeba teď pojedeme do Maďarska na Visegrádskou 4 ve čtyřech, zbytek bude na etapách v Polsku. I když jsme mladí, máme výborné borce, Tomáš Zahálka má šanci vyhrát jak Český pohár, tak seriál Visegrádské 4, věřím, že mu k tomu pomůžeme.