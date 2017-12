Svíral se mu žaludek, ubývaly síly. Postup do finále Micku bolel

Micka z děleného pátého místa postoupil do finále závodu na 1500 metrů volným způsobem a v pátek večer bude bojovat o cenné kovy.



.Mezi elitu mu pomohl podobně jako v červenci na mistrovství světa v Budapešti Nor Henrik Christensen.

Zase plavali vedle sebe, drželi prakticky identické tempo. „Pořád jsem se ho držel, pomáhal mi jako psychická podpora,“ tvrdí dvaadvacetiletý kraulař. „Byl to dobrý sparing,“ dodal.

Micka přitom dlouho neměl jistotu, že se mezi nejlepší osmičku dostane.



Ve své rozplavbě dohmátl za Christensenem jako druhý, na setinu stejně (14:35,74) se Švédem Victorem Johanssonem. Po čtvrthodinové fušce napjatě sledoval, zda se před něj a také Johanssona nedostane příliš mnoho soupeřů.



Greg Paltrinieri a Jan Micka

Nestalo se, kromě Paltrinieriho, světového rekordmana a Mickova nedávného tréninkového partnera, oba borce porazili už jen další dva plavci.

Micka si ulevil. „Byla by ostuda, kdybych se nedostal do finále na Evropě, když jsem tam byl na světě.“

Postup si vytrpěl. Už téměř tradičně ho bolelo břicho. „Po sedmistovce se mi zase nějak sevřel žaludek a bylo mi na zvracení. Bál jsem se, že nedoplavu, že to tam pustím. Naštěstí jsem to nějak překousl.“

Zase se vám vrací stejné potíže. Čím to?

Nevím, jestli mám nedostatek hořčíku, nevím. Nejlepší na tom je, že jsem si před závodem nic nedal. Žádné podpůrné gely nebo jiné nakopávačky. Měl jsem jen jeden iontový nápoj, takže mi vlastně nemělo být z čeho špatně. Až si dám třeba to magnézko, tak mi to pomůže a bude to dobré.

S bolestmi břicha jste bojoval už na MS v Budapešti. Sám jste to zmiňoval.

Ano, zmiňoval. Ale já to mám skoro v každém závodě, že se mi kolem kilometru udělá zle a já bych to v tu chvíli nejradši zabalil. Občas člověk musí skousnout zuby a makat dál, protože to jinak nedá.

S čím půjdete do finále?

Jdu plavat osobní rekord. Teď jsem asi půl vteřiny za osobákem a to je špatné. Ten výkon je už dva roky starý a chtělo by to posunout. Musím udělat něco s břichem, aby mi v půlce trati nedošlo a nestahoval se mi žaludek, protože to bylo fakt nepříjemné.

Byl byste hodně zklamaný, kdybyste nezaplaval osobní rekord?

Bylo by to smutné, protože plavci to mají v podstatě stejné jako atleti a ti jezdí na čas. Časy jsou důležitější než umístění.

Pomýšlíte na stupně vítězů?

Medaili chci pokaždé, poslední dvě Evropy jsem byl vždycky čtvrtý. Už těch čtvrtých míst bylo dost. Chtělo by to třetí, případně páté. Při čtvrtém totiž platí takové to, že jste kousek od medaile a jste první, kdo ji nemá. Je to pak smutné. Uvidíme, co bude.