Plavci Micka a Franta se v Plzni předvedli novými českými rekordy

Micka vytěžil výborné časy ze soubojů s příslušníkem světové špičky na dlouhých tratích Norem Henrikem Christiansenem. Na osmistovce ho porazil výkonem 7:33,23, kterým překonal své dosavadní maximum o téměř tři sekundy. Po závodě neskrýval překvapení.

„Od Brna, kde jsem před měsícem zaplaval rekord na patnáctistovce, se mi v tréninku vůbec nedařilo. Plaval jsem pomalu a byl jsem z toho psychicky v háji. Nevěřil jsem, že bych mohl posunout rekord, natož o více než tři vteřiny, a ještě k tomu porazit mého největší rivala Henrika,“ řekl Micka v tiskové zprávě plaveckého svazu.

Třiadvacetiletý olympionik pak zazářil v závodě na 1500 metrů. Nedávný výkon z Brna vylepšil o bezmála deset sekund na 14:24,88 a zařadil se na druhé místo letošních světových tabulek za Ukrajince Mychaila Romančuka.

„Je to mazec. Nemám slov. Rekord o 10 vteřin... Neskutečný! Plavalo se mi krásně, lehce. Říkal jsem si, že to zkusím nakopnout stejně jako v Brně, ale zároveň šetřit síly do druhé poloviny. Vše se povedlo tak, jak mělo,“ uvedl Micka.

„Asi mi přeskočilo v hlavě. Trenérka mi už asi tři měsíce intenzivně říká, že to nemám v hlavě v pořádku. Dnes se dostavil výsledek toho, že nejsem normální,“ žertoval svěřenec Jaroslavy Passerové.

Franta v závodě na 200 metrů znak překonal o 16 setin devět let starý rekord Květoslava Svobody. Nové maximum má hodnotu 1:52,51. O jedinou setinu zaostala za vlastním českým rekordem na 50 metrů znak Simona Kubová (dříve Baumrtová).