Jsem nevyzávoděný, říká Kudlička. Do Berlína jede obhajovat stříbro

Poprvé otcem Pobýval zrovna na soustředění, když se tu zprávu jeho partnerka a bývalá tyčkařka Jiřina Ptáčníková dozvěděla – čekají spolu dítě.

„Dělala si ze mě srandu, jako že je jí fajn a že se cítí se dobře,“ popisoval Kudlička. „Ale už jsme něco tušili a když jsem přišel domů, dostal jsem obálku. V ní byl těhotenský test. Pak jsem dostal dvě žiletky – modrou a růžovou (chlapec, nebo holčička). To jsme ještě nevěděli, co to bude. Teď už to víme.“ Oběma úspěšným atletům se má v lednu narodit holčička se vskutku skvělými tyčkařskými geny. „Jsem rád, že to bude holka. Aspoň se o mě na stará kolena postará,“ žertuje Kudlička. Jméno pro dceru zatím s Ptáčníkovou definitivně nevybrali, kvůli těhotenství ale museli odložit i plánovanou svatbu. „Těším se na to a zároveň bych byl strašně rád, kdyby se mi povedlo být jedním z těch atletických otců, kteří ještě po narození potomka něco dokázali. Ať už to byli Tomáš Dvořák, Roman Šebrle… Jiným se narodilo malé a priority šly jinam. Samozřejmě rodina je rodina, ale chci být ten otec, na kterého se přijde dítě podívat a bude třeba i fandit,“ má jasno český tyčkař.