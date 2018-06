Na to, že je mi osmatřicet, jsem spokojený, líčí triatlonista Kubíček

„Samozřejmě už cítím, že mě tlačí mladší závodníci, ale osmý titul na této trati... jsem spokojený. Na to, že je mi osmatřicet,“ dodal s úsměvem v cíli druhého dílu seriálu Cross Triathlon Czechtriseries.

Triatlonový festival pořádal u Boleveckého rybníka Jan Řehula, olympijský medailista v triatlonu ze Sydney. Vítězství z prvního ročníku Českého poháru Hus Muž duatlonu chtěl v Plzni obhájit Vojtěch Bednarský, při neúčasti loňského vítěze Lukáše Kočaře měl však jiného favorita v osobě Jana Kubíčka. Jenže ani u něj to nebylo před závodem úplně jednoznačné, měl za sebou náročný závod v Itálii. „Uvidím, jak jsem se z toho sesbíral. Ale cítím se dobře,“ hlásil před startem do kamer České televize.

Na v pořadí už sedmnáctý republikový šampionát se Kubíček těšil. „Je to jiné než klasické terénní triatlony. Je to hodně rychlé. Jsem rád, že se to prostřídá, že všechno není tak těžké. Je to delší na kole i na běhu, tak uvidíme. Ale samozřejmě mazat, mazat. Nějaký handicap z plavání je na rovinatějších tratích těžší dojet,“ uvědomoval si.

Plavecký úsek o celkové délce 900 metrů rámovaly na vodě Boleveckého rybníka čtyři ukotvené bójky. Nejlépe zaplaval Petr Šlajs z domácí Slavie, který se do depa dostal jako první s náskokem 50 sekund na druhého Karla Duška z X-teamu BaNo. S další půlminutovou ztrátou usedali na horské kolo Michal Hurník a Jan Kubíček.

Cyklistická část natažená ve dvou okruzích měřila něco přes 12 kilometrů a kromě místních polních a asfaltových cest si mohli závodníci vyzkoušet také zbrusu novou singletrailovou stezku. Otestovat prý měla jejich obratnost.

Závodníky však svým tempem na kole testoval víc samotný Kubíček. Nikdo ze soupeřů mu nebyl schopný konkurovat, už během prvního okruhu se dostal do vedení a v polovině cyklistické části měl náskok 12 sekund na další rychlík na kole Ondřeje Petra. Třetí v pořadí Karel Dušek nabral už téměř minutovou ztrátu.

Do druhého depa nakonec přiběhl Kubíček s náskokem téměř jedné minuty. Na průběžném druhém místě se dál držel Ondřej Petr, ve druhé polovině cyklistické části ale z jeho náskoku pár desítek sekund Karel Dušek ukrojil.

Na běžecké trase čekaly na závodníky tři okruhy vyměřené na 2 kilometry a 200 metrů lesních cest. Na čele náskok v klidu kontroloval s jedničkou Jan Kubíček.

„Na kole to byl sice trošku očistec, ale zkusil jsem jet a pak to udržet na běhu a vyšlo to.“

Suverénní Kubíčkovu pozici vybudovanou na kole už nedokázal nikdo ohrozit. Po roční přestávce tedy znovu zvedl cílovou pásku jako první a v čase 1 hodina 38 minut a 55 sekund si připsal český crosstriatlonový titul s pořadovým číslem 8.

„Bylo to hrozně těžké. Dobře jsem zaplaval. Vylézal jsem s tréninkovým kolegou Karlem Duškem, nebo kousek za ním, to mě trošku nakoplo. Říkal jsem si, že to není tak špatné po té Itálii. Na kole to byl sice trošku očistec, protože se to jede na plné pecky, ale zkusil jsem jet a pak to udržet na běhu a vyšlo to,“ pochvaloval si v cíli Kubíček.

Za jeho zády zatím vrcholil očekávaný souboj mezi Duškem a Petrem, který na běhu nabral tempo srovnatelné i se suverénním vítězem. V době, kdy Kubíček ve svižném tempu dobíhal poslední dvoukilometrový okruh, se Karel Dušek dostal před Ondřeje Petra. Ten ovšem boj o druhé místo nevzdal, na Duška si držel minimální odstup.

V cílové rovince Ondřej Petr sebral poslední zbytky sil a časomíra přečetla jeho čip o zlomek sekundy dřív než Duškův. Díky drtivému finiši tak mohl slavit druhé místo. Aspoň chvíli. Ředitelství závodu totiž stříbrnou medaili z MČR nakonec přisoudilo Karlu Duškovi, který byl na cílové čáře počítanou částí těla dříve. O hodnotě cenného kovu pro aktéry napínavého souboje rozhodla pouhá setina sekundy.

Další díl Českého poháru v terénním triatlonu je na programu dnes v Ostrově. Trasa zdejšího Cross City Triathlonu se oproti minulým rokům zásadně změnila. Už se neplave ve Velkém rybníku, ale v retenčních nádržích pod Klínovcem. Plavecká část měří 300 metrů a její součástí jsou dva přeběhy mezi malými nádržemi.

Cyklistická část měří 20 kilometrů, závodníky nejprve čeká pět kilometrů dlouhé stoupání do Suché, pak si vyzkoušejí nové trailové trasy na Klínovci a do Ostrova na Staré náměstí sjedou kolem ostnatých drátů místní věznice. Běh se pak už odehrává v přilehlém zámeckém parku a areálu kláštera.