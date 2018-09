Kopecký ve své kategorii stále vede. Ale problémy ho neopouštějí

„Výsledek je dobrý, ale tady se může stát cokoliv,“ nepropadá předčasnému optimismu Kopecký, který všechny čtyři předchozí starty ve WRC2 proměnil ve vítězství.

Do sobotní etapy vstoupil bez svého týmového kolegy a hlavního rivala v boji o titul Pontuse Tidemanda ze Švédska. Ten nedokončil páteční program kvůli třem defektům a poškozenému tlumiči.

Přestože se mechanici snažili opravit jeho Fabii R5, bezpečnostní delegát Mezinárodní automobilové federace FIA opětovný start nepovolil.

„Jsem z toho smutný. Zklamalo mě to,“ netajil se Tidemand.

Zatímco v pátek trápily Kopeckého defekty, tentokrát ho zlobila technika. V závěru první sekce mohl kvůli problémům s poloosou vyžít jen pohon zadní nápravy a propadl se na druhé místo v kategorii WRC2. Na dočasného lídra Chrise Ingrama z Velké Británie ztrácel 70 vteřin.

Ve zbylých 65 ostrých kilometrech byl ovšem český jezdec podle očekávání rychlejší a nyní má k dobru 44 vteřin. Jenže ne na Ingrama, ale na Itala s rumunskou licencí Simona Tempestiniho, který je druhý.

„Je to pořád stejné, štěstí nám nepřeje. Ale na druhou stranu nám přeje, protože navzdory relativně velkým problémům pořád pokračujeme,“ podotkl Kopecký.

Přestože vypadla spousta velkých favoritů, pro českého závodníka nebyla druhá etapa tak náročná jako první. Nebo spíš právě proto. Jelo před ním totiž méně vozů než v pátek.

„Kdyby pokračovalo víc wéercéček, trať by byla mnohem rozbitější. I dnes tam byla podobně rozbitá místa jako v pátek, ale ta nejstrašnější chyběla,“ popsal Kopecký. „Když je na trati jemný štěrk nebo písek, je to v pořádku. Ale pokud jsou tam ostré kameny, je to průšvih.“

I tentokrát prorazil pneumatiku. Naštěstí to bylo až v závěru posledního testu, takže nemusel měnit kolo a v klidu dojel až do servisní zóny.

„Vůbec jsme to necítili. Přišli jsme na to až v servisu,“ popsal český pilot, kterého naviguje Pavel Dresler. „Ale předtím jsme po každé vložce přehazovali pneumatiky zepředu dozadu, abychom to nějak zvládli. Musíte hodně přemýšlet, jak jet.“

Nyní ho čeká už jen posledních 35 ostrých kilometrů. Tolik měří závěrečné čtyři rychlostní zkoušky Turecké rally, které jsou na programu v neděli.

„Vydechnout si můžeme až v cíli. Zvlášť tady v Turecku. Když vidíte normální provoz, nemůžete si být jistý ničím,“ uvedl Kopecký.