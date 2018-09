Kopecký vyhrál popáté. Titul je blízko, uvědomuje si

„Není to stoprocentní, ale jsme velmi blízko,“ uvědomuje si Kopecký, kterého ve Škodě Fabii R5 naviguje Pavel Dresler. V absolutním pořadí skončili sedmí, protože náročné podmínky nezvládla řada favoritů v modelech WRC.

Po světové koruně pilot z Kostelce nad Orlicí doslova sahá. Tři soutěže před koncem sezony má před obhájcem prvenství a týmovým kolegou Pontusem Tidemandem ze Švédska náskok 32 bodů. Oba by přitom měli startovat už jen jednou - Tidemand ve Velké Británii a Kopecký ve Španělsku. Za vítězství se přitom uděluje 25 bodů. Platí ale podmiňovací způsob, protože Švéd se klidně může objevit i na startu Španělské rally.

Jak těžká byla Turecká rally, která se vrátila do mistrovství světa po osmileté přestávce?

Mám z ní smíšené pocity. Byl to extrémní závod, které jsem si moc neužil. Člověk se bojí, aby auto vydrželo, byť zrovna fabia je odolná a vydrží skutečně hodně. Ale myslel jsem na pneumatiky, abych je neprorazil, nebo nesjel na plátno. Nejede se pak nejlépe. Všichni chtějí návrat ke starým časům rally, ale ty jsou dávno pryč. Pravidla jsou odlišná, vozy jsou odlišné, podmínky rovněž. Kdo to srovnává, neví, o čem mluví.

V prvních dvou etapách vás trápily defekty i technické problémy. Jaká byla ta poslední, které nabídla jen 35 ostrých kilometrů?

Vložky byly krátké, bylo to relativně v pořádku.

Co bylo pro úspěch v Turecku rozhodující?

Aby člověk dojel do cíle, bylo potřeba závodění, přemýšlení i štěstí. Závodění tam moc nebylo, jen v úsecích, které byly čisté, a bylo jasné, že tam nehrozí poškození auta. Mohlo to být maximálně na padesáti procentech soutěže.

Někteří jezdci nazvali Tureckou rally bojem o přežití. Souhlasíte?

Rozhodně to byla náročná rally. Nedalo se jet naplno. Pak bylo riziko, že odstoupíte, obrovské.

V mistrovství světa jste vyhrál v kategorii WRC2 popáté z pěti startů. Co za tím stojí?

Obrovský dík patří Škodě. Postavila skutečně robustní auto, které nemá skoro žádné technické problémy. Neměli jsme sebemenší technický problém, který by způsobil naše odstoupení ze závodu. To si nepamatuji. Z pěti výher mám obrovskou radost. Ale znovu opakuju, že z Turecka mám hodně smíšené pocity. Už na testu v pondělí vypadalo auto po čtyřiceti kilometrech jako po celém závodě. Je to ničení techniky. V dnešní době, kdy se všichni snaží šetřit, je taková soutěž zbytečná. Nebudu se přetvařovat, víkend jsem si moc neužil. Ve všech předešlých závodech jsem se cítil lépe než tady.

Díky vítězství jste získat týdenní pobyt na plachetnici. Využijete ho?

Vůbec neznám podrobnosti. Pokud to bude pro víc lidí, vezmu navigátora a nějakým způsobem to zužitkujeme.

Závěrečný ceremoniál v servisní zóně navštívil turecký prezident Erdogan. Jak jste vnímal jeho návštěvu?

Když jsme šli do servisní zóny, museli jsme přes kontroly. A když jsem viděl ostřelovače na střechách, raději jsem dělal jen pomalé pohyby.