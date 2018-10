Kopeckého titul je výjimečný, říká šéf Škody Motorsport

„Není důležité, odkud jezdec pochází, ale přece jen Honzův titul představuje speciální moment,“ poznamenal Hrabánek během Katalánské rally, kde jeho stáje uzavírá sezonu. „Všechno mu letos vycházelo. Byl zdravý, sebevědomý, prodal, co se naučil. Zapadlo to do sebe.“



Cítíte větší radost než v minulosti?

Jsme mezinárodní tým, ať jde o posádky, inženýry, nebo pracovníky v marketinku, ale pocházíme z Mladé Boleslavi, a proto je Honzův titul výjimečný. Představuje vyvrcholení desetileté spolupráce. Je důkazem toho, že když začneme spolupracovat s mladým jezdcem, dokážeme ho dovést k úspěchu. Jde o vrchol i pro Honzu Kopeckého. Ve všech šampionátech se dostal na pomyslný vrchol. Předtím to bylo v mistrovství Evropy, Asijsko-pacifickém šampionátu, doma a nyní je to i ve světě.

Kopecký stál u prvních krůčků vývoje Škody Fabie S2000 a později i modelu R5. Dá se říct, že si je vyvinul ke svému obrazu?

Obě auta jsou vyvinuta univerzálně, jinak by nedosahovala úspěchů i s jinými jezdci. Honza se podílel na vývoji, zná auto od začátku. Určitě do něj dokázal vtisknout svou představu.

Dokázal byste označit jeden moment, který ho nakopl k titulu?

Nevidím jeden okamžik. Od začátku měl zdravé sebevědomí. Jen si s Pavlem (Dreslerem, spolujezdcem) uvědomili, jak znají auto i šampionát. K titulu dozráli.

Závodí také v Česku, kde se od něj vzhledem k továrnímu zázemí nečeká nic jiného než vítězství. Roli favorita potvrzuje, doma vyhrál už 23 soutěží v řadě. Jaksložité je se s ní vyrovat?

Jiná očekávání ani být nemůžou. Soutěže v Česku pořád představují velkou motivaci. Nikdy jsem nezažil, že by řekl: to je nuda, už mě to nebaví. Každá soutěž je pro něj prestižní, chce se doma ukázat v tom nejlepším světle. Ví, že české soutěže jsou pro něj dobrou přípravou pro soutěže ve světě. Diváci ocení, že na domácí rally vidí továrního pilota s továrním vozem. My se k českým fanouškům nechceme chovat macešsky, proto v Česku závodíme.

Budete s Kopeckým spolupracovat i nadále?

Chceme, aby zůstal. V poslední době jsme se snažili soustředit se na světový šampionát, v dalších týdnech začneme pracovat na příští sezoně. Při vyjednávání hraje roli spoustu faktorů, přesto věřím, že v rámci možností se domluvíme.

Jak byste ohodnotil další členy Škody Motorsport?

Pontus Tidemand bojoval o titul do posledního okamžiku, podal několik výborných výkonů, nicméně proti loňské sezoně nezvítězil ve Švédsku, čímž se dostal pod tlak. Samotného ho překvapilo, že v Turecku na šotolinové soutěži pro něj byl Honza více než jen vyrovnaným soupeřem. Osmnáctiletý Kalle Rovanperä naplňuje očekávání. První polovina sezony byla ovlivněna tím, že nebyl plnoletý. Poznával auto, tým, testoval. Nechci ho předčasně hodnotit, ale jeho výkonnost jde nahoru (Rovanperä vyhrál WRC2 ve Walesu a nyní ve Španělsku po druhé etapě vede - pozn. aut.).

WRC2 se v příštím roce rozdělí na dvě kategorie. Jedna bude pro piloty s tovární podporou, druhá pro úplné soukromníky. Co si o tom myslíte?

Je to jeden z důvodů, proč ještě nemáme přesnější představu o příští sezoně. Zatím neznáme žádné detaily, je to zahaleno tajemstvím. A když neznáme pravidla, nemůžeme seriózně plánovat.