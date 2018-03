Po zimě jedou všichni rychle, říká Kopecký před Valašskou rallye

„Moc se těším. Všichni můžeme být spokojeni, protože seznam přihlášených vypadá nádherně,“ připomněl Kopecký, že ve startovní listině figuruje 18 vozů kategorie R5, které doplní dva modely S2000 a tři stroje WRC.

Pilot z Kostelce nad Orlicí, jehož ve Škodě Fabii R5 doplňuje Pavel Dresler, usiluje o svůj šestý domácí titul. V Česku vyhrál už 17 soutěží v řadě. Před rokem na Valašsku triumfoval s více než minutovým náskokem.

Na rozdíl od konkurence už máte jednu rally za sebou. Považujete to za výhodu?

Samozřejmě. Navíc to bylo převážně na asfaltu a šlo o vydařený závod. Jen mě trochu mrzelo, že odpadli naši největší konkurenti Suninen a Camilli. Začali jsme proti nim opatrněji a něco jsme ztratili. Pak jsme je dotáhli a šli do vedení a z jejich strany přišly chyby. Najednou za námi byla velká díra. Ve složitých podmínkách, které tam panovaly, bylo těžké neudělat chybu a přivést auto na prvním místě do cíle. Ale povedlo se nám to.

Počasí může hrát roli také na Valašce. Jaké podmínky byste si přál?

Člověk je vždycky spokojenější, když jsou podmínky stabilní. Potom je jedno, jestli je sucho nebo mokro. Horší je, když panuje proměnlivé počasí a přemýšlíte, jestli to spadne, nebo ne. Moudřejší budeme až o víkendu. Pokud někde bude trochu ledu nebo sněhu, budeme se s tím muset poprat všichni stejně.

Jak vypadala příprava?

Minulý týden jsme měli dvoudenní test v okolí Mladé Boleslavi, abychom se rozjeli. Bylo to s testovacím autem. Ještě budeme jezdit na Zlínsku s ostrým autem, abychom si ověřili, jestli všechno funguje, a případně abychom doladili nějaké drobnosti.

Zkoušeli jste i nějaké novinky na autě?

Několik roků funguje skvěle, takže je těžké najít, jak ho posunout dál. Ale pořád přemýšlíme nad nějakými věcmi.

Ve srovnání s loňským ročníkem pořadatelé vrátili do programu některé tradiční úseky. Co říkáte na podobu trati:

Zatím jsem na to koukal jen zběžně. Ale pokud přibudou úseky, které jsem nikdy nejel, tak to jedině přivítám. Ať jde o zkoušku u Fulneku, nebo nové pasáže na Lešné.

A co městský test v ulicích Valašského Meziříčí?

To bude fajn. Je důležité rally stáhnout do města. Lidé z Meziříčí mají šanci vidět auta zblízka.

Co čekáte od soupeřů?

Na to si musíme počkat. Jsou to první závody po zimě, každý má obrovskou motivaci. Všichni chtějí závodit a budou se snažit jet rychle. Uvidíme, jak se to vyvrbí po první rychlostní zkoušce. Venca Pech bude asi největším soupeřem, ale nesmíme zapomínat ani na ostatní posádky. Jsem zvědavý, třeba jak se ukáže Filip Mareš, kterému chystá auto Roman Kresta.

A jak vnímáte avizované starty Alexeje Lukjaňuka? Rus, který vás proháněl na Barum rally, sice Valašku vynechá, ale pak by měl obsadit další podniky mistrovství republiky.

Je to zpestření pro startovní pole i fanoušky. Na Barumce ukázal, že patří do totální špičky a nedá nic zadarmo. Na souboje s ním se těším.

Znovu usilujete o vylepšení svého rekordu. S Fabií R5 jste v Česku ovládl všech 16 startů od roku 2015. Pokud přidáme i jeden triumf s modelem S2000, rekordní série čítá už 17 vítězství. Co to pro vás znamená?

Nedělám to kvůli rekordu. Díky tomu, že jsem v továrním týmu a mám nějaké zkušenosti, nemůžu mít v Česku jiné cíle než vyhrát každý závod, na který nastoupíme. Takhle jsem k tomu přistupoval a stejné to bude i v této sezoně.

Už za dva týdny vás čeká další díl mistrovství světa na Korsice. Představuje Valašská rally vítanou přípravu?

Rozjetí to bude především pro mého týmového kolegu Veibyho, který tu bude závodit taky. Pro mě jsou Valaška a Korsika jako nebe a dudy. Korsická rally se nedá přirovnat k žádným závodům v Česku. Jsou tady samozřejmě podobné úseky, ale je jich opravdu minimum.

Korsické tratě vám ale sedí, ne?

Na Korsice jsem několikrát byl a vím, kde se tam pohybuju. Nemůžu říct, že bych to znal nazpaměť, protože těch zatáček je tolik, že člověk musí stoprocentně spoléhat na svůj rozpis a na diktát svého spolujezdce. Ale mám s tím zkušenosti a chci tam bojovat o nejvyšší příčku. Pokud by se mi tam povedlo vyhrát, bylo by to super, protože mi to ještě nevyšlo.

V Česku jsou vaše plány jasné, chcete získat další titul. Jak je to s mistrovstvím světa?

Po Korsice pojedeme ještě na Sardinii. Pokud nám vyjdou tyto dva závody a budeme na bedně, můžeme se bavit o dalších startech. Je to všechno otevřené. Dostali jsme šanci od Škody Motorsport, za což děkuji. Teď už nemáme co ztratit. Chceme se připravit co nejlíp a bojovat o první místo.