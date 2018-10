Kopecký začal ve WRC2 čtvrtým místem. Není to špatné, říká

„Dvacetivteřinová ztráta není špatný výsledek. Budeme se snažit ji ve zbytku soutěže smazat,“ poznamenal Kopecký, který je v absolutním pořadí patnáctý.

Jste spokojený se vstupem do soutěže?

Za čtvrté místo jsme rádi. Bylo by hezké být i po šotolině na bedně, ale máme dva dny na to, abychom se na ni dostali.

Jak ostré tempo jste nasadil?

Šotolina pro nás pořád není ideální povrch. Když má vložka rytmus, je to fajn, ale jakmile se moc střídá, necítíme se ideálně. Ztrácíme hlavně v rychlých pasážích. Patrné to bylo na prostřední páteční erzetě, která měřila 26 km.

Nyní se ze šotoliny stěhujete na asfalt, což je váš oblíbený povrch. Jak vám vyhovuje ten španělský?

Vždycky nám seděl, tak doufejme, že to bude platit i pro letošní rok, přestože podle předpovědi se pojede na mokru. S vodou zkušenosti máme, i když ne přímo ze Španělska. Přizpůsobíme tomu nastavení auta. Bude to na ní zajímavé, protože současná generace jezdců s ní nemá moc zkušeností.

Lídr Camilli i třetí Petter Solberg, na něhož ztrácíte sedm desetin, pilotují zbrusu nové vozy

Volkswagen Polo R5. Čekal jste, že budou tak rychlí?

Proč ne? Vyhrávali tituly s vozy WRC, mají skvělý tým inženýrů a zkušenosti z WRC určitě přenesli do R5. Na šotolině měli výhodu, že startovali hodně vzadu a tady se grip s každým autem zlepšuje. Bylo to vidět ve druhých průjezdech, kde se jelo až o minutu rychleji. Při druhých průjezdech už jsme byli schopni s nimi jet, což je důležité. Ale samozřejmě netuším, jak rychlí budou na asfaltu.