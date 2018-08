Běžec do vrchu Janů: Stříbro je parádní, teď cílím na mistrovství světa

„Jsem samozřejmě rád, že se mi podařilo získat medaili, ale ty běhy do vrchu jsou tak zrádné a běžci vyrovnaní, že to není vůbec jednoduché. Favorité nemohli běžet na jistotu,“ hodnotí Janů.

Devět a půl kilometru dlouhou trať s převýšením 813 metrů zvládl absolvovat za 42:41 minuty.

„Konkrétně tento závod je velice rychlý a nesedí mi. Moc to neprobíhalo podle mých představ. Začátek je po rovině na asfaltu, takže je hodně rychlý a poměrně vysoké tempo přetrvává i při přechodu do terénu, což nemám moc rád,“ říká Janů s tím, že o medaili musel hodně zabojovat.

„Vít Pavlišta s Dominikem Sádlem mi nejprve poutekli, takže jsem je musel dohánět, což se mi povedlo až někde na druhém kilometru. Na sedmém se pak ale podél nás prohnal Marek Chrascina a dotáhl závod do vítězného konce. Tomu už jsem nemohl stačit, ale stříbro je paráda,“ uznává Janů.

Má jasno, kde by s Chrascinou svedl vyrovnanější souboj. „Mám radši alpské závody, tam bývá daleko větší převýšení. Pohybuje se až někde kolem 1 300 i více metrů,“ přibližuje Janů.

Podobné hodnoty si čtyřiadvacetiletý běžec dosyta užije na podzimním mistrovství světa v Andoře, kam se výkonem v Bělé pod Pradědem nominoval.

„Šampionát se uskuteční třetí týden v září a je to další z vrcholů sezony, na který teď v přípravě cílím,“ těší se.

Povzbuzením před touto velkou akcí je zcela jistě i zmíněná bronzová medaile na dráze. „Je to pro mě ukazatel toho, že i po rovině jsem schopný běžet poměrně rychle, ale upřímně to pro mě bylo překvapení. Daleko větší než to stříbro do vrchu,“ porovnává běžec.

Právě proto, že je také členem Hvězdy Pardubice, nemůže si nechat ujít začínající atletické mistrovství Evropy v Berlíně.

„Přes den mám docela dost práce, ale večer si rád sednu a projdu si výsledky nejen českých sportovců. Jako atleta mě samozřejmě tato akce zajímá obecně,“ říká Janů.

A jak se z běhání na dráze dostal do hor? „Pocházím z Vysočiny, takže kopce jsou mi hodně blízké. Závody jsou velice náročné na morálku, kdy člověk v sobě musí potlačit velkou bolest, což mi také vyhovuje,“ vysvětluje.

V současné době v této disciplíně patří k české špičce. Běhy do vrchu poprvé absolvoval v juniorských letech a hned na prvních závodech se kvalifikoval na mistrovství Evropy. „Od té doby sbírám zkušenosti, velice důležitou kondičku a pořád se posouvám výš a výš,“ dodává.