Hirt o finále Vuelty: V sobotu se pojede šrot, určitě se něco stane

Dalo se tedy v předchozím průběhu dne alespoň částečně zregenerovat po obtížné středeční etapě?

Úplná regenerace to nebyla, ale docela to šlo, dlouho se jelo v pohodě. Až ten konec byl dost nepříjemný. Hodně kruhových objezdů, zatáček, menší cesta...

... a navíc peloton najednou zjistil, že by uprchlíky nemusel dojet.

Právě. Chybělo 15 kilometrů do cíle a pořád měli skoro dvě minuty náskoku. Takže se v balíku rozjelo tempo. A vždycky, když takhle rychle letíte do kruhových objezdů a zatáček, je najednou ten závod těžký. Zvlášť když do toho i trochu foukalo.

Když se ještě vrátíme ke středě a vrchařské etapě na Balcón de Bizkaia, v ní se vaše Astana opět jednou pokusila diktovat ostré tempo hlavního pole a unavit Lópezovy soupeře. Jak se vám to dařilo?

Přijeli jsme na špici balíku přes horizont předposledního kopce a pak jsme sjížděli vepředu i dolů pod poslední stoupání, když Dariovi Cataldovi spadl řetěz. Tak jsem s ním zůstal trochu vzadu a předjely nás další dva týmy. Do posledního kopce jsme najížděli z asi 20. pozice, ale náš Pello Bilbao tam jel hned odspoda na špici asi 500 wattů, tak bylo tempo na něm.

López posléze dojel na Balcón de Bizkaia s nejlepšími a vrátil se na 4. místo pořadí, kde nyní ztrácí 1:36 minuty. Teď jde o to vymyslet, jak smazat ztrátu z časovky a zaskočit Yatese a spol., že?

Já myslím, že se ještě může stát cokoliv.

Už v pátek, na andorském cílovém stoupání na Coll de la Rabassa ? Ten kopec je úplně jiný než většina předchozích, mnohem delší, sedmnáctikilometrový. Může pořadím na špici zamíchat?

No, pátek toho asi ještě moc nerozhodne. Rabassa je ze začátku prudký v prvních čtyřech minutách, pak je rovinka a potom takové docela normální stoupání. Až posledních pět kilometrů se možná bude závodit, přesto podle mě dojede víc lidí pohromadě. Až v sobotu to přijde.

Pro královskou andorskou etapu se šesti vrcholy byste potřebovali vymyslet podobnou taktiku, s jakou Astana v čele s Aruem v závěrečné horské etapě Vuelty 2015 otočila pořadí a zničila tehdy Toma Dumoulina.

Určitě se v sobotu něco stane. Ale neříkám, že to přijde od nás. Víc týmů má v hlavě, že musí něco vymyslet, třeba Movistar. Sobota bude na doraz celý den.

Může Movistar například velmi brzy poslat dopředu Quintanu, aby ostatním zahrál na nervy?

Jak říkám, všechno je možné. V té etapě není snad ani metr roviny, celý den se pojede šrot.

Tomas Macek (Twitter) @tomasmacek2 A jdeme pomalu do finále. @HirtJan před dvěma andorskými etapami Vuelty: "Pátek ještě nic moc nerozhodne, zato v sobotu se určitě něco stane. Víc týmů nosí v hlavě, že musí něco vymyslet. Celý den se pojede šrot." https://t.co/TXnAgT6QGG odpovědětretweetoblíbit

V neděli pak napíšete za Vueltou tečku a začnete se chystat na mistrovství světa v Innsbrucku. Jak byste před ním popsal vaši formu?

Řekl bych, že na tom nejsem špatně, ale žádný zázrak to v Innsbrucku taky asi nebude. Já nejsem člověk, který umí zajet jednorázovku.

Zkusíte tedy co nejdéle zůstat s Romanem Kreuzigerem a pomoci mu?

Asi tak. Jestli si Roman věří, pokusím se mu nějak pomoci.