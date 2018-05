Hirt na Giru: Pocitově na tom nejsem hůř než loni. Těším se na Zoncolan

Před rokem jste byl v Itálii sám lídrem druhodivizního týmu, tentokrát jste pomocníkem v prvodivizní Astaně. Jak moc velký rozdíl to pro vás je?

Je to samozřejmě jiné, nemusím se snažit minimalizovat ztráty v každé etapě, mohu si v nich i odfrknout. Z tohoto pohledu je to jednodušší.

Na Gran Sassu se zdálo, že jste při práci pro tým při chuti, plný sil. Šlo o dlouhé stoupání dle vašeho gusta, navíc po něm následoval volný den. Nelákalo vás zkusit si ho dojet s favority až do konce?

Ani ne. Věděl jsem, že na boj o etapu by to stejně nebylo, takže mě netrápilo, jestli na Gran Sassu nakonec ztratím minutu nebo dvě. Bylo to vlastně úplně jedno.

Odstup vašeho lídra Lópeze měl být naopak v představách šéfů týmu Astana po devíti etapách nižší než 2:34 minuty. Nicméně předpokládám, že minimálně do skončení víkendového dolomitského dvojbloku Zoncolan - Sappada v týmu nadále platí: Jedeme na Lópeze.

Určitě. Je škoda, že ztratil v takových etapách, kde to bylo docela zbytečné. Jak je vidět, v horách se potom ten čas těžko získává zpět, protože ti nejlepší jsou hodně vyrovnaní. Ale ty hlavní kopce teprve přijdou. Doposud šlo většinou o takové hákové kopce, kde se ti nejsilnější vrchaři ještě úplně neprojeví.

Teprve v případě, že by to po Dolomitech a po časovce vypadalo s Lópezem špatně, mohli byste vy ostatní dostat v alpských etapách volnější ruku a pokoušet se v únicích o etapová vítězství?

Vyloženě takhle bych to neřekl. Teď až do Zoncolanu stejně žádná etapa s větším kopcem není, takže pro vrchaře nemá cenu do úniků chodit. A potom uvidíme. Myslím si, že když se jeden z nás třeba i na Zoncolanu do úniku dostane, problém v tom nebude.

Stejně jako to zkusil v sobotu Villela?

Právě. Ale zatím nám většinou přišlo zbytečné snažit se do těch úniků proniknout.

Na 9. místě pořadí se prozatím se ztrátou 2:05 minuty drží Pello Bilbao. Mohl by být pro váš tým plánem B pro celkovou klasifikaci?

Nemyslím si. Je pro nás dobré, že Bilbao zatím neztrácí a drží tohle umístění, protože díky tomu máme týmové auto v konvoji víc v popředí. Takže když se něco stane, jede naše auto blíž k balíku.

López nabral nepříjemné, takřka minutové manko po pádu v sicilské páté etapě. Co se mu tehdy stalo? Šlo jen o smůlu, nebo o jeho chybu?

Ani přesně nevím, jestli tam bylo nějaké jeho zavinění. Spadl jsem chvíli předtím a jel jsem už za balíkem, když se mu to stalo.

Po zmíněném vlastním pádu jste v téže etapě zaostal o 10 minut. Už tehdy jste si řekl, že nemá smysl stíhat za každou cenu peloton a radši jste šetřil síly na Etnu?

Tak. S tím jsem vstupoval do Gira už od jeho začátku, že prioritou je López. Jestli já budu mít na konci ztrátu 25 minut nebo dvě hodiny, je jedno.

Loni jste se v první polovině Gira poněkud obtížněji rozjížděl. Letos jste se tu dostal do závodního rytmu rychleji?

Není to špatné, i když někdo může říci, že mám teď ztrátu... ani nevím, jak velkou. Ale pocitově na tom určitě nejsem hůř než loni. Sám jsem zvědavý, jak budu vypadat v tom posledním týdnu.

Na Etně vás ve čtvrtek tým využil k tahání tempa ve spodních pasáží stoupání. V neděli na Gran Sassu už jste tvrdě pracoval až do mety tři kilometry před cílem. Změnili jste tedy pořadí ve vrchařském „vlaku“ Astany?

Včera to bylo tak, že se až do konce kopce měli držet vepředu López a s ním i Bilbao kvůli tomu autu. Kangert byl jakýmsi volným hráčem s tím, že uvidíme, co vydrží. Na začátku kopce nejdřív rozjeli tempo Zeits s Lucenkem, potom přišel na řadu Sánchez a pak já. Ale kdyby moje a Sánchezovo pořadí bylo opačné, bylo by to víceméně jedno.

Pokud porovnáte, jak jste měli propracovaný průběh etap před rokem v CCC a jaké je to nyní v Astaně, pozorujete i v tomto směru velký rozdíl?

Samozřejmě. Během etap máme do rádia mnohem detailnější informace, než jsem byl zvyklý v CCC. Víme o průjezdu každou vesničkou, o každé nebezpečné zatáčce, o jakémkoliv možném problému.

Na kterou ze zbývajících etap se teď nejvíc těšíte?

Na Zoncolan.

Jeho až 22procentní rampy vás nestraší?

Nikdy jsem ho ještě v závodě nejel, ale zkoušeli jsme si ho v tréninku, takže vím, jak vypadá. Rozhodně mě nestraší. Nějak se tam nahoru všichni dostaneme.

Jak se vám zatím zamlouvají největší favorité Gira?

Mitchelton-Scott vypadá supersilně, jenže zatím to byly opravdu oťukávací etapy a ty fakt těžké kopce, kde se budou nadělovat možná i minuty, teprve přijdou. V dosavadních horských etapách se dalo Giro ztratit, ale ne získat. Sloužily k seznámení, jak na tom kdo ze začátku je. Přesto závod zůstává nesmírně otevřený.

Tom Dumoulin je podle vás adekvátně připraven na opětovný boj o titul?

V časovce byl velmi dobrý, jinak je zatím takový nenápadný, ale špatně na tom určitě není. Silní jsou i Pinot a Pozzovivo.

Naopak Froome...

Nejede suverénně jako na Tour, ale je závodníkem se spoustou zkušeností a velkými výsledky. V žádném případě ho podle začátku Gira nemůžeme odepisovat.

Když pominete vlastního lídra Lópeze, kterému byste to pochopitelně přál nejvíc, koho byste momentálně tipoval na vítěze Gira?

(déle přemýšlí) Myslím, že Dumoulin bude dobrý. Mohl by obhájit. Ale počkejme si, co se stane.