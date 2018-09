Naši sílu víc odhalí až další zápasy, míní plzeňský házenkář Chmelík

Teď, po odchodu Davida Poloze do švýcarského Suhr/Aarau, je první volbou na post pravého křídla.

„Moje situace v týmu se změnila. Když jsem přišel, nastupoval jsem spíš sporadicky. Ale v play off už jsem se s Davidem střídal pravidelně a teď hraju ještě víc. Zatím si nemůžu stěžovat a uvidíme, jak to bude probíhat dál,“ svěřuje se levoruký křídelník Chmelík.

Extraligu jste začali až nečekaně hladkou výhrou v Kopřivnici. Co tomu říkáte?

Jsem moc rád, že jsme sezonu zahájili výhrou, i když je to teprve první krok. Ale ten bývá hodně důležitý.

Zvlášť když to není zrovna oblíbený soupeř. I vy jste byl v Kopřivnici před rokem u porážky, připomínali jste si ten zápas?

Bavili jsme se o tom. Vnímali jsme to tak, že to byl zdvižený prst a teď jsme to chtěli napravit. Asi nám to v mentální přípravě pomohlo.

Teď jste Kopřivnici nedali šanci, od prvních minut jste vedli.

Musím přiznat, že jsem nečekal takhle hladký průběh. Dá se říct, že už v poločase byl zápas rozhodnutý v náš prospěch.

Může to být tím, že máte silnější kádr? „Papírově“ se mi zdá, že je silnější než před rokem…

To nevím. Podstatné je, že nenastala žádná změna v herním stylu, to je pro nás důležité. Silnější bychom být mohli, ale víc to ukáže až další průběh extraligy.

I v dalším kole jedete znovu ven, do Prahy na Duklu, odkud jste do Plzně přišel. Je to pro vás i po roce v Talentu pořád ještě specifický zápas?

Pro mě rozhodně ano. Pokaždé, když jsme proti Dukle hráli, jsem se hrozně moc těšil a teď to není jiné. Loňské čtvrtfinále play off proti Dukle, to pro mě byly nejlepší zápasy sezony. Mrzí mě, že teď nebudeme hrát na Ruzyni, tam to mám rád a hraje se mi tam skvěle. Přece jen jsem tam nějaký čas strávil.

V úvodu sezony hrajete hned čtyřikrát v řadě venku. To asi není zrovna příjemné, že?

Je to poměrně zvláštní vstup do sezony, ale musíme se s tím vypořádat. Můžeme být tedy rádi, že jsme ten první zápas zvládli a nedostali se pod nějaký velký tlak.

Kromě extraligy vás čeká začátkem října i další kolo Poháru EHF s rumunskou Konstantou. Už to má člověk trochu v hlavě?

Nevím, jak ostatní kluci, ale já mám teď v hlavě jen nedělní zápas na Dukle. Kouknu se na jejich první zápas v Lovosicích, kde padli 30:32. Určitě budeme mít i společné video, abychom se pořádně připravili. Budeme chtít zase vyhrát.