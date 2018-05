Čaloun hvězdou světového šampionátu veteránských hokejbalistů

„Překrývá se mi to s finále okresní hokejbalové ligy, ve které nastupuji za Comu, takže se může stát, že budu hrát dva zápasy v jeden den. Ale já to zvládnu, protože chodím běhat, dostávám se do kondice,“ těší se Čaloun, nový trenér prvoligového Slovanu Ústí.

Na stadionu už je položen speciální povrch, který bude šampionát hostit od 3. do 6. června.

„Je to akce Míry Zadáka, který je spolumajitelem Slovanu. Taky se dlouhodobě věnoval hokejbalu, hrál snad i za ústeckou Elbu, teď už funkcionaří. Ví, že mám k hokejbalu blízko, tak mě oslovil. Půjdu do toho,“ slíbil Čaloun boj o světový trůn.

Hokejbal musel letos na čas vypustit kvůli operaci prstu. „Nehrál jsem od 15. prosince do půlky dubna. Pak jsem se vrátil a za dva zápasy udělal 18 bodů,“ pousmál se produktivní útočník. „Je mi 45 let a hokejbal je odreagování. Jdu se vyřádit, protože člověk je přes týden v klubu pod tlakem.“

Čaloun je v nominaci jako univerzál, ve výběru jsou i další hokejová jména jako Ladislav Gengel, Václav Skuhravý či Tomáš Sýkora. Turnaj otevře 3. června derby domácího výběru se Slovenskem, 5. června Češi vyzvou Kanadu.