Kouč Bašný velebí házenkářky: Stále mě překvapují. Věřily víc než já

„Ten tým mě neustále překvapuje,“ vyprávěl trenér českých házenkářek Jan Bašný. Především díky jeho pokynům slaví reprezentantky historický úspěch – poprvé na MS postoupily do čtvrtfinále. Postup proti Rumunsku přitom zařídila trefa bezprostředně před závěrečnou sirénou.

Tu poslední akci jste trénovali?

Naplánované to rozhodně nebylo. Ale zkoušeli jsme to na tréninku a chtěli to zahrát. Od toho tam ta hráčka je, aby vstřelila branku.

Povězte, o kolik let jste během dramatického utkání zestárl?

Ani o jeden rok! Bylo to naprosto v pohodě. Byli jsme na takový scénář připraveni.

Opravdu?

Věděli jsme, že hráčky jsou mentálně silné a že pokud dostaneme Rumunky pod tlak a budeme hrát posledních deset minut vyrovnaně, tak můžeme vyhrát. Soupeřky byly labilnější než my. Všechno se naplnilo.

Zdálo se, že průběh utkání Rumunky uspokojil.

Hráčky si zatím šly a věřily tomu, byl to jejich hlavní cíl. Musím přiznat, že tomu věřily víc než já. Rumunky nás dva dny na hotelu nepozdravily, naopak my jsme byli připraveni vyhrát. V průběhu utkání jsme to především znechutili (Cristině) Neaguové, na které jejich hra stála.

Přitom ale trojnásobná nejlepší hráčka světa vstřelila 13 branek. Mohly být hráčky důkladnější?

Mohli jsme ji to znechutit víc. Když vedly o čtyři branky, nechala hrát ostatní. Jenže se nedařilo vstřelit branku. Náhle znejistěl celý tým i Neaguová a byly v problémech. Ona je schopná porazit kohokoliv sama, nás dnes neporazila. Na poradě jsem hráčkám říkal, že šestnáct je víc než jedna.

Výborně zachytala Petra Kudláčková. Může v pozici jedničky nahradit Lucii Satrapovou?

Čtvrtfinále je až za dva dny. Petra zná svou roli, věděla, že půjde na hřiště, když bude potřeba zavřít bránu.

Při cestě autobusem na hotel plánují hráčky bujaré oslavy. Těšíte se?

Určitě. Chvilku budeme slavit, ale nebude to žhavé a bude potřeba si odpočinout.