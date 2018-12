Francie, pro kouče Bašného země zaslíbená. Jeho ženám začíná Euro

ME házenkářek Pošesté hrají české házenkářky na mistrovství Evropy. V základní skupině, která se odehraje v Brestu, narazí na Rumunsko (sobota 18.00), Norsko (pondělí 21.00) a Německo (středa 18.00). Do čtvrtfinálové skupiny postoupí tři nejlepší týmy. Ze dvou šestičlenných skupin vzejdou čtyři účastníci finálového víkendu, který se uskuteční 14.–16. prosince v pařížské hale Bercy. Maximum českého výběru je osmé místo z let 1994 a 2002.