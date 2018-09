Vedl a zas pomýšlel na Top 10. Škoda, smutnil po časovce na MS Bárta

„Dřív jezdil Cancellara (čtyřnásobný mistr světa v časovce), vyhrával Tony Martin (rovněž čtyřnásobný mistr světa v časovce, v Innsbrucku dojel sedmý),“ vzpomíná Bárta, jež od roku 2012 chyběl na světovém šampionátu pouze jednou.

Jan Bárta na MS výsledky českého cyklisty v časovkách 14. místo, Innsbruck 2018 (Rakousko)

24. místo, Bergen 2017 (Norsko)

11. místo, Richmond 2015 (USA)

9. místo, Ponferrada 2014 (Španělsko)

11. místo, Florencie 2013 (Itálie)

7. místo, Valkenburg 2012 (Nizozemsko)

Pod Alpami ve středu dokonce vedl a hověl si v křesle pro aktuálního vítěze. Jenže postupně se do cíle 52,5 kilometrů dlouhé časovky dostávala světová esa. Za vítězným Australanem Dennisem nakonec Bárta zaostal o strašidelné čtyři minuty a osm sekund.

Tak náročná byla innsbrucká časovka s obtížným výšlapem v druhé polovině!

„Už jsem jel na světovém šampionátu i delší časovky. Pokud ale měří přes 50 kilometrů, je to spíš rovina. Tady byl zvlněný profil, byla opravdu těžká,“ líčil Bárta reportérům.

O čem ještě český reprezentant mluvil?

O rozvržení sil. „Nechtěl jsem jet od začátku úplný šrot. Tři kiláky před kopcem jsem šetřil síly, abych se ve stoupání úplně nezazdil. Pak jsem to napálil až do cíle.“

O nepříjemném sjezdu. „Snažil jsem se to rozjet, ale na konci sjezdu byly tři zatáčky, taková houpačka, tam to bolelo, než se nohy zase dostaly do provozní teploty.“

Pouze pět cyklistů, již už oslavili 30. narozeniny, dojelo na MS v Innsbrucku v elitní patnáctce. Kromě Jana Bárty ještě šestý Jonathan Castroviejo (31), sedmý Tony Martin (33), devátý Vasil Kirijenka (37) a desátý Martin Madsen (31).

O větru. „Přišlo mi, že foukalo lehce proti, možná i z boku. Ale nevnímal jsem to, snažil jsem se hlavně držet ideální pozici na kole.“

O aktuální formě. „Oproti předchozím dvěma sezonám jsem měl závodní program až do mistrovství světa. Například loni (Bárta jezdil v barvách worldtourové Bory) jsem před odjezdem do Bergenu měsíc nezávodil. To prostě někde chybí. Dnes jsem pomýšlel na desítku, je to holt kousek za ní, škoda.“

O uplynulé sezoně. „Tohle byl můj poslední závod. Ve čtvrtek odjíždím domů a těším se na dovolenou. Letošní rok byl úplně jiný než ty předchozí. Začátek byl zvláštní, začal jsem trénovat pozdě, protože jsem nevěděl, kde budu jezdit. Elkov-Author mi vyhověl, vzali mě do týmu a já se začal výhradně soustředit na mistrovství světa a Evropy.“

O nedělním hromadném závodě. „Já se na něj ani nebudu koukat. U televize mě to tolik nevtáhne. Navíc, když detailně znám zákulisí. Když se koukám, neumím to jako fanoušek: sleduju posed jezdců, jakou intenzitou šlapou.