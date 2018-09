Parkur v O2 Areně? Hostem Rozstřelu bude šéf organizátorů Andrlík

Ostatní sporty

Zvětšit fotografii Anna Kellnerová během římského závodu Global Champions League | foto: Foto Stefano Grasso/LGCT

dnes 8:59

Už ani ne sto dnů chybí do startu největší show v historii parkuru – Global Champions Prague PlayOffs 2018. Ti nejlepší parkuroví jezdci se spolu se svými koňmi představí v pražské O2 Areně od 13. do 16. prosince. Jak probíhají přípravy, kolik zbývá lístků a co je to vlastně za akci? Hostem pořadu Rozstřel na iDNES.tv bude v pondělí ve 12.30 hodin šéf organizačního výboru Jan Andrlík, ptejte se i vy.

Loni Prahu na podzim okouzlili nejlepší tenisté v nově vzniklém turnaji Laver Cup.

V prosinci se o totéž pokusí nejlepší parkur na světě. V rámci Global Champions Prague PlayOffs se v pražské O2 Areně představí to nejlepší, co současný parkur nabízí. A to včetně české účasti. Jana Andrlíka se můžete ptát už nyní zde Před týdnem si třetím místem v Římě jistotu startu vybojovali Prague Lions, za které nastupují také Anna Kellnerová a Aleš Opatrný. Jak bude celé klání vypadat? Co musí organizační výbor ještě přichystat? Jaký bude doprovodný program akce? A kolik ještě zbývá vstupenek? I o tom bude v Rozstřelu mluvit předseda organizačního výboru Jan Andrlík. Otázky mu můžete pokládat také vy.