Kopecký chce výročí vzniku republiky oslavit dalším triumfem

„Bylo by to fajn, ale konkurence je obrovská,“ upozornil Kopecký, že v kategorii WRC2 startuje 21 pilotů, což je skoro jednou tolik jako v hlavní kategorii WRC (12). „Už nemusíme myslet na body. Půjdeme si to užít, snad se to podaří.“

Kopecký startuje na katalánských silnicích v okolí města Salou, která leží zhruba sto kilometrů jižně od Barcelony, ve Škodě Fabii R5 v tradiční škodovácké zeleno-bílé kombinaci. Může tady uzavřít fantastický rok 2018. Všech jedenáct předchozích startů ve světovém i českém šampionátu proměnil v triumf ve své kategorii.

„Je to moje životní sezona, přitom na jejím začátku jsme nevěděli, že pojedeme celé mistrovství světa. Ve hře nás udržely výsledky,“ upozornil.

Pilot z Kostelce nad Orlicí už má titul jasný díky systému šampionátu. V kategorii WRC2 se hodnotí šest nejlepších výsledků ze sedmi startů. Jeho jediný rival a zároveň stájový kolega Pontus Tidemand ze Švédska už ve Španělsku, stejně jako na závěru sezony v Austrálii, nestartuje, takže jej nemůže předstihnout.

„Titul mě těší, i když načasování oznámení nebylo ideální. Byl bych radši, kdyby to bylo v neděli. Ale když se objevily startovní listiny posledních závodů, všem to bylo jasné,“ upozornil Kopecký, který závodí s Pavlem Dreslerem.

Tidemand v Katalánsku chybí, ale tradiční konkurenci doplní velké jméno. Na soutěžní tratě poprvé vyrazí Volkswagen Polo R5, sesterská společnost přitom nasadila velké jméno – mistra světa z roku 2003 Pettera Solberga z Norska. „Je to super zpráva, že tady jede,“ libuje si Kopecký.

„Jan je úžasný pilot a Škoda je fantastické auto.Moc se na souboj s ním těším,“ zareagoval Solberg.

Nejen oni dva se musejí vypořádat s nezvyklým scénářem soutěže. Zatímco první etapa se odehraje na šotolině, zbylé dvě na asfaltu.

„Musíme solidně zvládnout šotolinu, abychom mohli zaútočit na asfaltu,“ připomněl Kopecký svou přednost. „Logisticky je takový závod náročnější, potřebujeme víc rozdílných dílů. Ale tým to zvládá perfektně, nemáme s tím problém.“

Katalánská rallye startuje dnes večer městskou zkouškou v ulicích Barcelony. Vítěz se v cíli objeví v neděli po poledni. Bude jím v kategorii WRC2 už pošesté Kopecký?