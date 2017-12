Skvělý rok oštěpaře Vadlejcha. Povedlo se mi skoro všechno, hodnotí

V anketě, ve které hlasují sportovní novináři, jste nakonec obsadil desáté místo. Podtrhává to vaši skvělou sezonu?

Pro mě je to obrovský úspěch, skoro největší v životě. Beru to tak, že se mi letos povedlo skoro všechno, o čem jsem snil. Toho, že mě odborná veřejnost zařadila do nejlepší desítky sportovců v Česku, si ohromně cením.

S výměnou treter za společenské oblečení jste tedy problém neměl?

Mám skvělého krejčího, docela si to užívám. Navíc to beru jako součást toho úspěchu.

Máte problém sehnat oblek v konfekčních velikostech?

Mám velká stehna, hrozně úzký pas a celkově jsem zdeformovaný. Takže to opravdu musí být na míru.

V Londýně jste po finále mistrovství světa říkal, že si vše uvědomíte s odstupem času. Už jste těch 16 centimetrů, o které vás porazil Němec Vetter, vstřebal?

Moje žena říkala, že jediné, co jsem po finále řekl, bylo právě 16 centimetrů. Na víc jsem se nezmohl. V ten moment jsem byl mimo a měl jsem to v hlavě, zpětně je to pro mě největší úspěch v životě.

Přemýšlíte už o další sezoně?

Teď to bude trošku přechodnější rok. Ale mistrovství Evropy bude v Berlíně, a jelikož jsou moji největší soupeři Němci, určitě budou doma sakra dobře připraveni. Jedním z vrcholů bude i Kontinentální pohár v Ostravě.

A co Diamantová liga? Můžete zkompletovat vítězný hattrick.

To by bylo naprosto snové.

Očekáváte, že největšími soupeři budou opět němečtí oštěpaři?

S největší pravděpodobností ano. Letos rozhodovaly opravdu drobnosti - rychlejší náběh, někomu lépe fouklo… Navzájem jsme si ale s klukama přáli. Několikrát jsme se i přehodili. Víme, co má kdo dobré a co musíme zlepšit, abychom se porazili.

Stane se olympijský stadion v Londýně nyní vašim oblíbeným?

Já to takhle nemám. Když házím dobře, tak to mám rád prostě všude. A to věřím, že bude pokračovat.