Spokojený Ťoupalík: Po pádu jsem byl pobouchaný, čtvrté místo beru

Co převládá? Spokojenost se čtvrtým místem? Nebo naštvání, že stupně vítězů byly blízko?

Jsem spokojený. Čtvrté místo na Světovém poháru určitě musím brát i s ohledem na to, jak to bylo celý závod vyrovnané. Vepředu nás jednu chvíli jezdilo osm pohromadě. A škoda toho pádu, který mě stál hodně sil. Byl jsem po něm takový pobouchaný, v technice jsem dost ztrácel, takže čtvrté místo beru.

Skvělí junioři Kromě Jakuba Ťoupalíka se mezi juniory dařilo i další trojici Čechů. Na sedmém až devátém místě dojeli Jan Zatloukal, Pavel Bittner a Tomáš Ježek. „Takhle silnou generaci jsme tady už dlouho neměli,“ říká reprezentační trenér Petr Dlask.

Kde přesně jste spadl?

Asi dvě kola před cílem v jedné vracečce. Odskočil nám malý Nijs (syn legendárního Svena), pak se to strašně natáhlo a už nebylo moc sil.

Přesto jste si ještě do čela dojel.

Vždycky jsem si to dojížděl tady u cíle po silnici, kde jsem byl skoro nejsilnější z té skupiny. Sice jsem si pokaždé dojel, ale ve výsledku mě to stálo tolik sil, že už jsem pak na konci neměl z čeho brát.

Takže ten pád byl rozhodujícím momentem vašeho závodu.

To těžko říct, ale určitě jsem dneska byl silný. Na tu bednu by to bylo, ale co se dá dělat.

Dalo se něco udělat jinak v závěru v souboji o třetí místo s Němcem Tomem Lindnerem?

Do spurtu jsem chtěl jít z prvního místa, což je tady určitě výhodnější. Ale Němec mě už dopředu nepustil a pak ho nebylo kde předjet.