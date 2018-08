Smrž se vrací do superbikového MS, v závěru sezony nahradí Haniku

„Není to dlouho, co jsem zvažoval, jestli ještě vůbec něco pojedu. Guandalini bohužel nenašel společné řešení s Karlem, aby dokončili sezonu, a následně oslovil mě. Bral jsem to tak, že je to možná poslední šance vrátit se tam, kde jsem strávil tolik let, a věřím, že díky svým zkušenostem můžu pomoci zlepšit především motorku pro 2019,“ uvedl Smrž v tiskové zprávě.

Pětatřicetiletý Smrž v minulosti startoval ve světovém šampionátu silničních motocyklů i v superbikovém MS, ve kterém odjel 152 závodů a třikrát se umístil na stupních vítězů. V minulosti jezdil i za tým Guandalini, který jej s nabídkou angažmá oslovil také letos poté, co přestal počítat s Ježkem.

Smrž byl ale v té době zraněný a tak se v USA představil Hanika. I ten se ale následně zranil. Nyní už je sice Hanika zdravotně v pořádku, v MS ale pokračovat nebude.

„I když jsme měli v plánu, že dojedu sezonu 2018 u týmu Guandalini ve WSBK, tak nakonec nedošlo k dohodě, jelikož jsme měli rozdílné názory na podmínky pro mé závodění,“ uvedl Hanika, který se nyní bude opět věnovat světovému šampionátu vytrvalostních závodů.

V polovině září se tak do superbikového MS vrátí Smrž, který jej opustil v roce 2012 a poté startoval zejména v Británii. Letos toho ale kvůli zranění moc neodjel.

„Po tříměsíční absenci to nebude snadné, navíc budu v Portim?u týden po vyndání drátů z ramene. Ale věřím, že jet rychle jsem nezapomněl a rychle se do toho dostanu,“ uvedl Smrž, který si před třemi měsíci poranil klíční kost a musel na operaci.

Do seriálu superbikového MS se Smrž vrátí 14. září v Portugalsku. Následně by se měl představit ve Francii, Argentině a Kataru.