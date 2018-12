Kruté, štval Šiřinu výsledek s Francií. V Rusku chce testovat i vyhrát

Jedenatřicetiletého opavského lídra rmoutilo především to, že nevydařené závěrečné minuty trochu znegovaly jinak parádní výkon, který Češi v duelu s obávaným protivníkem předvedli.

„Moc to neodpovídá vývoji zápasu. Ale myslím, že jsme se nevzdali a snažili se, i když jsme věděli, že pod košem budeme mít velké problémy - Francie měla vysoké silové hráče. Jakžtakž jsme se s tím poprali, na konci to bohužel nedopadlo. Těžko spekulovat, jestli nám odešla kondička a byli jsme přehlcení...,“ přemítal Šiřina.

Na body z vymezeného území a na doskoku jste i přes zmíněný handicap dlouho vedli.

Trenér nám na začátku utkání říkal, že všechno je jen o hlavě. Když sami sebe přesvědčíte, že můžete hrát s každým, je to pak už jen o vůli, nasazení a agresivitě. Kluci pod košem odvedli dobrou práci, i my hráči z perimetru jsme se jim snažili pomáhat. Nemáme se za co stydět. Ukázali jsme, že se o výsledek umíme porvat i v sestavě ryze z české ligy.

Velké sebevědomí vám svými koši dodával ve formě hrající Vojtěch Hruban, že?

Je to střelec, náš klíčový hráč. Proti Francii to zase dokázal. Body od něho potřebujeme. Škoda jen, že si v závěru poranil kotník; na chvilku ho to vyřadilo ze hry a potom už v ruce neměl takovou jistotu.

Vy sám jste se po těžkých zápasech za Opavu v evropských pohárech cítil na palubovce lépe?

Jo, psychicky určitě. Liga mistrů dodá zkušenosti, člověk ví, že může hrát proti výborným zahraničním týmům i na reprezentační úrovni. Pomohlo mi to.

I když už jste měli účast na světovém šampionátu v kapse, do arény dorazilo 5 371 diváků. Vnímáte to jako poděkování za výkony v kvalifikaci?

Každopádně. Ale čekali jsme, že fanoušků přijde hodně, Francie má zvučné jméno. Jsme za to rádi, jen mrzí ten výsledek.

V pondělí od 17.30 nastoupíte v dalším kvalifikačním utkání v Rusku. Jak by to tam podle vás mohlo vypadat?

Rusové ještě nemají jistý postup, bude to těžký zápas. Ale můžeme ho hrát uvolněně a otestovat si věci, které by bychom za jiných okolností zkoušet nemohli.

Sestřih ze zápasu Česko - Francie:

Domácí budou motivovaní vrátit vám zářijovou porážku 78:80, kterou jste jim přivodili v dramatické koncovce...

Ano. Už jenom proto, že nemají zaručený ten postup, do toho půjdou s velkou vervou. Je jen na nás, jak k tomu přistoupíme, chceme jim to však nejvíc ztížit a zkusíme přivézt vítězství.