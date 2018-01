Trenér Novák má tým Karlovarska pevně v rukou, Novotný se snaží být dál

„Domácí trh ale zatím vůbec nesledujeme, soustředíme se na kvalitu výkonu a věříme vlastním hráčům,“ říká v rozhovoru prezident klubu Jakub Novotný.

Máme za sebou polovinu extraligového ročníku a takzvaná silná čtyřka zatím potvrzuje svoje předpoklady, souhlasíte s tím?

Vidím to stejně, silná čtyřka zatím bojuje mezi sebou a trochu odskočila od zbytku pelotonu. Samozřejmě může přijít ještě nějaké velké zranění nebo něco podobného, ale myslím, že už bude těžké pro kohokoliv se na tyto čtyři týmy dotáhnout. Snad se to může podařit Brnu. Play-off je pak o něčem jiném, tam rozhoduje momentální připravenost, zdraví a někdy i trocha štěstí.

Karlovarsko mělo poněkud pomalejší start do soutěže, přišly porážky s Libercem a s Kladnem, ale od pátého kola jste až do sobotního utkání s Kladnem počítali jen výhry. Jaká byla příčina tak dlouhé vítězné série?

Myslím, že si družstvo postupně sedá. Zápas s Duklou byl dobrý, ale museli jsme se sklonit před jejich silou. Utkání na Kladně se nám hrubě nepovedlo, to byl zatím jediný zápas, kdy jsem se trochu vztekal. Teď to vypadá, že všechno klape, porazili jsme dva favority, a ještě u nich. Ale jsme obezřetní, to důležité teprve přijde a všichni tři hlavní konkurenti jsou mimořádně silní. Nic neměníme, trenér Novák to má pevně v rukou, já se snažím být dál od družstva.

Co přízeň diváků? Nakolik jste spokojený s návštěvností vašich zápasů v Karlových Varech?

Lidi jsou skvělí, chodí pravidelně a v hojném počtu. Nemůžu si publikum v Karlových Varech vynachválit a doufám, že fanoušci budou chodit i dál.

Chystáte pro svoje příznivce nějaký zvláštní program na nejbližší domácí zápasy?

Nebudeme dělat žádnou speciální akci, protože teď už začíná jít hlavně o sport. Máme ale připraveno jako vždy spoustu atrakcí okolo, tedy skákací hrad, tanečnice ze souboru Mirákl, hudbu a další. Samozřejmostí je občerstvení, pivo, párek, každý si v sobotu i teď ve středu může dát, co chce. Hlavně ale lidi zvu na super sportovní zážitky.

Mezi mimořádné zážitky patří zápasy evropského poháru. V osmifinále Challenge Cupu hrajete proti švýcarskému týmu Näfels. Dá se už počítat s tím, že postoupíte dál a po roce se znovu utkáte se silným ruským Surgutem?

Ano, musíme takto přemýšlet. Jasně že čekáme na výsledek, co kluci uhrají, ale je nutné se připravit. Hraní v Rusku je ekonomicky a organizačně vždy hodně náročné, jen ten dvojzápas nás vyjde na 350 tisíc korun, je třeba zajistit víza. Peníze v rozpočtu na to nemáme, a tak situaci řešíme. Na druhou stranu chceme sportovně postupovat co nejdál, takže peníze sehnat musíme. I pro naše fanoušky, abychom do Karlových Varů přitáhli další skvělý tým.

Extraligové týmy mají možnost do konce ledna doplnit soupisku, vy jste angažovali slovenského smečaře Hukela. Máte informace o tom, že posilují i vaši největší konkurenti?

Nevím o ničem konkrétním. Vím, že se Liberci zranil smečař a nepřeji jim to, je to vždycky patálie. Nám se to přihodilo loni a letos to máme se smečařem Málkem. Volný je univerzál Konečný, čekám, kde se objeví. On je obrovská hvězda a výborný člověk, takže může být pro někoho velkou posilou. Jinak domácí trh zatím vůbec nesleduju, soustředíme se na kvalitu výkonu a věříme vlastním hráčům.

Kteří hráči nebo týmy vás v dosavadním průběhu extraligy zaujali nebo překvapili svou výkonností?

Překvapilo mě, jak dobře hraje Ústí nad Labem. I Kladno hraje výborně, smečař Hýský a libero Moník mají formu. Moňas krásně zvládl ten přechod na libero. Potom se mi líbí Polák Halaba z Českých Budějovic, překvapil mě také Ondra Boula, jak to všechno zvládá a hraje skvěle. Lépe se vede i Benátkám a ČZU. Své hráče znám, ale nemohu nezmínit Grega Ropreta, našeho nahrávače. Líbí se mi, jak hraje a jak se chová.