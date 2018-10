I v Japonsku byl Kornfeil nejrychlejším tréninkovým jezdcem Moto3

Český závodník v dopoledním programu porazil o 108 tisícin španělského rivala Aróna Caneta, odpolední časy na okruhu v Motegi pak ovlivnila mokrá trať. Karel Abraham v královské třídě MotoGP zajel 23. čas.

V horších podmínkách se žádný z jezdců Moto3 nemohl zlepšit a Kornfeil skončil v druhém tréninku dvanáctý. Nejrychlejší byl jeho týmový kolega Marco Bezzecchi z Itálie, za nímž český závodník zaostal o více než sekundu.

Do šestnáctého z 19 závodů mistrovství světa odstartuje Kornfeil jako osmý muž celkové klasifikace. S náskokem 26 bodů na Bezzecchiho je lídrem pořadí Španěl Jorge Martín, který v trénincích zajel až 16. čas.

V MotoGP byl nejrychlejší Ital Andrea Dovizioso, který se bude v Japonsku snažit ještě oddálit opětovnou korunovaci Marca Márqueze ze Španělska. Abraham za ním zaostal o téměř dvě a půl sekundy. Odpoledne sice zajel na částečně mokré trati jedenáctý čas, ale řada jezdců v horších podmínkách vůbec nevyjela.

Jen krátce se na trati objevil pátý muž MS Jorge Lorenzo, ale zraněné zápěstí levé ruky z tréninků v Thajsku jej přinutilo hned zajet zpět do boxů a další účast v Japonsku vzdal.

Japonská šance na titul pro Márqueze

Marc Márquez bude mít v neděli ve Velké ceně Japonska první šanci získat s předstihem další titul mistra světa MotoGP. Čtyřnásobný šampion elitní kategorie má před 15. závodem sezony na domácím okruhu Hondy náskok 77 bodů před Andreou Doviziosem a v neděli mu bude stačit, pokud italského rivala nechá za sebou.

Marc Márquez v letošní sezoně útočí už na sedmý titul mistra světa.

Pokud na okruhu v Motegi Doviziosa porazí, bude mít celkově sedmou mistrovskou trofej jistou bez ohledu na další výsledky. Právě v Japonsku zpečetil i dva ze svých předchozích triumfů v letech 2014 a 2016, šampionem královské třídy se stal i v roce 2013 a vloni. „Budeme mít první mečbol, ale náš cíl je stejný jako kterýkoliv jiný víkend. Chceme dobře začít v prvním tréninku a být připraveni na boj o vítězství,“ prohlásil před prodlouženým japonským víkendem Márquez.

Dovizioso může naději na titul udržet jen v případě, že Márqueze porazí a neskončí přitom hůř než třináctý. Pokud dojede na stupních vítězů, nezáleží na umístění španělského rivala za ním. Čtvrté místo by znamenalo, že Márquez nesmí dojet lépe než šestý, pokud by byl Ital klasifikován od pátého do třináctého místa, musel by zároveň Márqueze porazit alespoň o tři místa.

Marc Márquez (vpravo) a Andrea Dovizioso během závodu Moto GP v Aragonii.

Pětadvacetiletý Španěl si nehodlá připouštět zbytečný tlak. Pokud by v Japonsku první šanci nevyužil, bude mít možnost ve zbývajících třech závodech sezony vše napravit. Před motocyklisty jsou ještě Grand Prix v Austrálii, Malajsii a ve Španělsku.