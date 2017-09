Kornfeil bude dál jezdit v Moto3, v příští sezoně však usedne na KTM

Vedle motocyklu vymění čtyřiadvacetiletý Kornfeil také týmového kolegu, kterým se nově stane Ital Marco Bezzecchi. Oba budou v nejslabší kubatuře MS jezdit na strojích KTM specifikace 2018.

„Jsem moc rád, že konečně máme jasno. Nebudu nic zakrývat, dost vážně jsem zvažoval přestup o třídu výše - Moto2. V Misanu se ale všechno změnilo a já si nakonec vybral ještě sezonu v Moto3,“ vysvětloval český jezdec.

Loni skončil v šampionátu osmý, letos se ale souží. Nasbíral zatím pouhých 14 bodů a jeho nejlepším umístěním byla sedmá příčka v Misanu. V Alcaňizu v neděli naopak 25. místem zaznamenal nejhorší výsledek v sezoně, v průběžném pořadí je po Velké ceně Aragonie dvaadvacátý.

„Letošní rok je pro mě zatím hrozně těžký. Z loňského osmého místa celkově jsme se propadli do třetí desítky a to rozhodně není lehká situace. Proto jsem moc rád, že můžu v týmu Prüstel GP pokračovat dál,“ podotkl Kornfeil.

Na jinou značku motocyklu se velice těší. „Skvělé, že to bude právě s KTM. V minulosti jsem na této motorce odjel dvě sezony a vždycky jsme si s motorkou rozuměli. Věřím, že tomu tak bude i další rok. Měli bychom mít konkurenceschopný materiál a to je pro mě to nejdůležitější,“ dodal.