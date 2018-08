Kornfeil pojede v Rakousku za padlé vojáky, Pešek ho za to zkritizoval

Když ve zkratce líčí, jak probíhala nedělní party ve Valticích, stačí pár vět a máte poměrné reálné obrysy. „Slavili jsme s celým týmem do ranních hodin, s holkama a alkoholem. Tak jak to má být. Odvázali jsme se a doteď mi mechanici děkují, jakou jsem uspořádal velkou jízdu.“

To nejzásadnější ale zní: Ač chtěl Kornfeil po deseti sezonách přestoupit o třídu výš, ač ještě v neděli věřil, že i brněnský úspěch mu k angažmá může pomoct, právě při oslavách se rozhodl, že ještě rok setrvá v Moto3.

Že zůstane u svého současného týmu Redox Prüstel GP, se kterým bude mít za rok naději bojovat o titul mistra světa. „Navíc je zde možnost, že bych mohl spolupracovat s velmi zkušeným jezdeckým trenérem, s kterým se nám - doufám - podaří dosáhnout našich cílů.“

Ale zpět k této sezoně. Ještě v pondělí a úterý četl Kornfeil řadu gratulací, děkovali mu i sponzoři a on věří, že mu euforie pomůže k dalším skvělým výsledkům. Třeba už teď o víkendu v Rakousku, kde v pátečních trénincích obsadil osmé a dvanácté místo. Zároveň se rozhodl, že na okruhu Red Bull Ring symbolicky pojede za tři padlé vojáky.

V době, kdy on v neděli slavil na stupních vítězů s českou vlajkou, se totiž veřejnost dozvěděla o jejich smrti. „Otřáslo to republikou a mně to přišlo vhodné. V Afghánistánu byli za naši zemi a já soucítím s jejich rodinami, co prožívají. Vím, že za tím je hlubší politický podtext, že se na vojenské mise dívají mnozí jinak, ale tu tragédii musíte vidět,“ vysvětluje Kornfeil.

Když ale rozhodnutí oznámil na své facebookovém profilu, opřel se do něj v komentářích Lukáš Pešek, bývalý závodník a až do nedělního Kornfeila úspěchu i poslední český jezdec, který stál v Brně na stupních vítězů. Kornfeilovi vyčítal, že „nelze srovnávat motocyklové závody s vojáky, kteří nasazují život.“

A připsal: „PR za každou cenu.“

Lukáš Pešek

Kornfeil na sociálních sítích nereagoval, pro iDNES.cz ale řekl: „Dostalo se to ke mně od známých a ti se mu smáli. Vyrovnal jsem jeho třetí místo z Brna, v kvalifikaci byl ještě výš, takže teď není na vlně a jediné, co může dělat, jsou narážky. Znovu se projevila jeho pražská povaha a vystupování. Nezměnil se.“

Možná jsou to až přísná slova, zvlášť když Pešek Kornfeila po brněnském závodě chválil. Úspěch mu přál a věštil, že 25letý jezdec klidně může ještě v této sezoně bojovat o titul mistra světa a čtyřikrát pětkrát dojet na stupních vítězů.

„Lukáš není hloupý a závodnicky umí přemýšlet. Těší mě, že to takhle vidí a jsem rád, že o mně prohlašuje takové věci. V tomto má pravdu a já mohu jedině souhlasit.“