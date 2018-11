Strach o celou generaci skokanů. Janda: Hledáme náhradu za Harrachov

Ve funkci je Janda teprve půl roku, přesto už zažil ledacos.

Brzy po svém dubnovém zvolení se dozvěděl tuze nepříjemnou zprávu: skokanské můstky v Harrachově se kvůli havarijnímu stavu uzavírají. Z české mapy náhle zmizel v zimní sezoně funkční můstek kategorie K70, klíčový pro trénink skokanů od 14 do 19 let.

Do toho absolvoval náročná jednání se sponzory, sháněl nové helmy a přemýšlel, jak pozvednout po mizerné sezoně Romana Koudelku a celý reprezentační výběr.

Není divu, že bývalá skokanská hvězda probděla vícero nocí. „Občas jsem se v noci přistihl, že jen koukám do stropu,“ řekl vítěz Turné čtyř můstků z roku 2006 na tiskové konferenci v Clarion Congress Hotelu.

Jandu tížily pracovní záležitosti - ty z Českého lyžařského svazu i ty z Poslanecké sněmovny. Do lavice v Thunovském paláci zasedá za ODS a rychle si osvojil rozvážné, diplomatické vyjadřování.

Někteří junioři nemají kvůli zavřeným můstkům v Harrachově kde skákat. Co s tím?

Hledáme náhradní sportoviště, snad se nám na nějaké překlenovací období podaří najít jiné můstky. Cítíme velký tlak z klubů, které říkají, že nebudou mít v zimě kde trénovat a zároveň si myslí, že v té věci vůbec nic neděláme. Požádali jsme je o vyčíslení vícenákladů na dojíždění na zahraniční můstky. S tím půjdeme na lyžařský svaz a uvidíme, zda nám pomůže a uvolní peníze. Takové řešení bychom ale volili jen na překlenovací dobu.

O jakém časovém úseku se bavíme? A co když se nepodaří Harrachov zrekonstruovat?

Pokud by se Harrachov nespravil, neotevřely se malé můstky, tak tím zabijeme jednu skokanskou generaci. To si prostě nemůžeme dovolit. Věřím, že překlenovací období potrvá jen tuto zimu a tu příští, načež se pro další zimní období zprovozní alespoň malé můstky. Vše je ale ve hvězdách, protože je tam veliká agenda, která musí spolupracovat a domluvit se.

Víte, zda je stát případně připravený Harrachovu pomoct?

Stát přislíbil peníze. A myslím, že je na to docela nachystaný. Tady je problém ve vyřešení majetkoprávních sporů všech uskupení a spolků, které v tom jsou zainteresované. Je důležité, aby se oni nejprve dohodli, navrhli řešení, a poté s jasným projektem šli výš. Je tam nevyřešená otázka, za kým by šel následný provoz po rekonstrukci, kdo to bude platit.

Řešení pro juniory se stále hledá, co se vám naopak ve funkci povedlo dotáhnout?

Nepodařilo se celkem nic (smích). Ne, teď vážně... přes zimu byly stížnosti na helmy a my jsme to teď v létě překlenuli a řešili. Kluci jsou moc spokojení. To je takový první krok, který se povedl.

Jak probíhalo vyjednávání s Uvexem o dodání helem pro seniorskou reprezentaci?

Minulá firma nám poslala nějaké testovací helmy a kluci hned po dvou dnech řekli, že v nich odmítají skákat. Já jsem u Uvexu skákal, mám tam vazby, tak jsem tam zavolal a domluvili jsme se. Nemáme přímo podepsanou smlouvu s Uvexem, dohodli jsme se na nějaké spolupráci. Uvex totiž chce jen ty nejlepší skokany na světe, nepodporuje celá družstva. Vyšli nám ale vstříc. Jsem rád, že kluci mají vybavení a jsou spokojení.

Světový pohár začíná 16. listopadu závodem v polské Wisle. Co byste považoval za úspěch?

Bylo by dobré, kdyby nejen ve Wisle, ale v každém závodě Světového poháru, pronikli dva kluci do nejlepší třicítky. Když na body dosáhnou všichni, bude to to nejlepší, co se nám může povést. Jak ale říkám, minimálně bych si představoval, aby dva závodníci bodovali pokaždé.