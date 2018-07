Kanoista Březina po maratonském šampionátu: Bronz je pro mě nadplán

„Řekl bych, že je to nejlepší umístění v mé dosavadní kariéře. Placku z takto velkého šampionátu ještě nemám,“ přemítá Březina.

Před chorvatským podnikem útok na medaili jako správný sportovec v hlavě měl, ale jeho hlavní cíle byly přece jen o něco nižší.

„Chtěl jsem skončit do pátého místa. Člověk trochu po medaili pokukuje, ale priorita pro mě byla na páté příčce. Bronz je tedy nadplán,“ je rád Březina.

Na třetí místo se dostal dvě kola před koncem závodu a už na něm vydržel.

„Hned od začátku jsem nasadil dobré tempo. Měl jsem natrénováno, takže mi nedocházely síly. Když jsem se na to třetí místo dostal, v pohodě jsem ho pak udržel,“ rekapituluje závodník.

Problémy mu při cestě za medailí nedělaly ani přeběhy mezi jednotlivými koly, kde často dochází ke kolizím. „Bylo to trochu specifické, protože přeběhy byly delší než je zvykem (pozn. závodníci běželi 260 metrů, klasický přeběh má mezi 150-200 metry). Na druhou stranu jsme ale zase díky tomu běželi o jeden míň a celkem mi to sedlo,“ říká Březina.

Jak je vlastně náročné s celkem dlouhou kánoí přebíhat?

„Když fouká vítr, tak to občas není sranda, ale zase to má tu výhodu, že pokud neběžíte po nějakém tvrdém povrchu nebo kamenech, tak se dá loď táhnout za špičku. Tady to bylo celé po kobercích, takže v pohodě,“ popisuje.

Vedle bronzové medaile získal Březina v Metkoviči také čtvrté místo v deblu s kolegou Janem Dlouhým. „Debl mám rád, je tam méně zodpovědnosti na jednoho člověka. Záleží však hodně na parťákovi, protože vám to může pokazit. S Honzou už ale naštěstí jezdím dlouho a víme, co od sebe můžeme čekat,“ vysvětluje Březina, „háček“ této dvojice.

„Jsem vpředu a mám celkem jednoduchý úkol. Kolega to má o dost těžší, protože zezadu musí loď řídit, což není moc sranda. Já jenom určuju tempo a snažím se vymýšlet taktiku pro ten který závod,“ porovnává pozice.

Březinovo jméno bylo dlouhou dobu spjaté s Modrou hvězdou Pardubice, teď však reprezentuje nový oddíl.

„Za Pardubice, ve kterých jsem vyrůstal, jsem jezdil až do loňského roku. Od letošní sezony jsem přestoupil do univerzitního střediska USK Praha, které mě nově zaměstnává a musel jsem se tam přestěhovat,“ doplňuje Březina.