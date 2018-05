Jakabosová znovu ovládla plaveckou Velkou cenu Ostravy

Podle předsedy ostravského klubu Jana Paly v porubském bazénu startovalo přes 400 závodníků z 12 zemí. Ženy i muži plavali 16 disciplín, přičemž dvanáct mužských a jedenáct ženských vyhráli cizinci především z Maďarska, Portugalska a Ruska.

„Chtěla jsem plavat co nejblíže ke dvěma minutám, takže je to dobrý čas, jsem ráda, že jsem ho dala,“ řekla Zsuzsanna Jakabosová po finálovém závodě na 200 metrů volný způsob, který vyhrála časem 2:00,19 minuty. To byl i nejlepší ženský výkon, jímž vyhrála Velkou cenu.

Jakabosová zvítězila ve čtyřech disciplínách, dále na 200 metrů motýlek (2:12,70), 200 metrů polohovky (2:14,68) a 100 metrů motýlek (1:00,37). „Měla jsem menší zranění, takže jsem před měsícem nemohla trénovat, tak se snažím znovu dostat do formy,“ dodala Jakabosová. Nejlepší mužský výkon zaplaval její krajan Maxim Lobanovszkij, a to 100 metrů volný způsob za 49,79 vteřiny.

Tři disciplíny (200, 100 a 50 metrů prsa) vyhrála nadějná Ruska Alena Jefimovová. „Jsem moc ráda, že jsem tady mohla startovat,“ uvedla. „Byl to můj první mezinárodní závod. Soupeřky byly silné, ale s časy jsem spokojená, i když osobní rekordy jsem nepřekonala.“

To Roman Procházka, který do Ostravy přestoupil z Bruntálu, spokojený nebyl. „Plaval jsem dost daleko za svými osobními rekordy,“ řekl poté, co byl volným způsobem na 100 metrech druhý (52,92 vteřiny) a na padesáti čtvrtý (24,26).