Sezona snů. České auto dovezl k titulu mistra světa český jezdec

„Těší mě to,“ poznamenal stručně Kopecký při závěrečném podniku seriálu ve Španělsku. Díky tomu, že předchozích pět startů proměnil v pět vítězství, zdejší výsledky už na pořadí nic nezmění.

Tovární pilot Škody Motorsport se stal druhým Čechem se světovým titulem v rallye. V roce 2009 uspěl Martin Prokop v juniorské kategorii. Kopeckého triumf je výjimečný v tom, že na něj dosáhl v českém voze Škoda Fabia R5.

„Mít českého jezdce v českém týmu a s českým autem, to je skvělý scénář,“ rozplývá se šéf továrního týmu Škoda Motorsport Michal Hrabánek.

Co hledat za tímto úspěchem? Jezdec z Kostelce nad Orlicí dokonale využil desetileté zkušenosti v mladoboleslavské stáji. Od začátku byl u vývoje předchozího modelu S2000 i současné R5, takže s autem je srostlý a je i dokonale „vyježděný“. Žádný tuzemský a jen málo světových pilotů zvládnou za rok tolik kilometrů v závodním voze jako on. Ročně jich bývá kolem pěti tisíc.

Už je mu 36, takže za volantem se zklidnil. Díky spolupráci s lékařem Jaromírem Jiříkem je v dokonalé kondici. Nehledá chyby u druhých, ale sám u sebe. A nevymlouvá se na smůlu.

„Jak se říká, co tě neporazí, to tě posílí. Popasoval se se spoustou nepříznivých situací,“ připomněl Hrabánek, že i v minulých letech mohl Kopecký usilovat o světový titul, ale defekty či chyby jej přibrzdily. „Není to jen o rychlosti, ale i o tom, jak zachází s neočekávanými událostmi. V rámci týmu funguje soutěživost, přesto předává mladším kolegům know-how, protože si uvědomuje, že když se nebude dařit značce, bude to s podporou týmu složité.“

Dost mu pomáhá rodinné zázemí. Jeho otec Josef, bývalý okruhový mistr Evropy, jej k motoristickému sportu přivedl a dnes je šéftechnikem. Spolu mají tým na přípravu závodních vozů, jeho rady stále bere nejvážněji.

Velkou oporu má také ve svém spolujezdci Pavlu Dreslerovi. Kantor z Vysoké školy báňské v Ostravě, který nyní dokončuje doktorské studium a jen obhajoba jej dělí od titulu PhD., s ním tvoří sehranou dvojici. Oba si stoprocentně věří. Dresler přitom přišel na záskok po Petru Starém, kterého vyřadily zdravotní problémy.

„Vždycky jsem na někoho zbyl a pak už jsem tam zůstal,“ glosoval Dresler s úsměvem vznikl sehrané dvojice.

Co bude dál? Zkusí Kopecký pro Škodu obhájit titul ve WRC2, nebo se posune do hlavní kategorie WRC? Rád by, ale je to dost složité. Český tým vůz nejvyšší kategorie nechystá a pro přestup k jiné značce by potřeboval desítky milionů korun.

„Bylo by to krásné,“ zasnil se. „Ale doba je taková, že do WRC týmů berou extratalentované kluky, kteří mají silné manažery nebo velký finanční potenciál.“