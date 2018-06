Na Euru máme velkou šanci, tvrdí opora reprezentace házenkářek Luzumová

„Jak z individuálního, tak týmového hlediska to je fakt skvělá sezona. Německý mistr, měla jsem individuální úspěchy a teď postup. Jdeme slavit,“ smála se 29letá opora bundesligového Thüringeru po vydřené remíze 30:30 v Mostě, jež poslala na Euro i Slovinky coby nejlepší tým z třetích míst.

Nad Slovinkami jste vedly už o pět branek, nakonec jste se ale musely o postup strachovat. Co se stalo?

Hlavně musím říct, že to byla velká fuška. První poločas byl z naší strany skvělý, ve druhém Slovinky změnily obranu a my se tam hůř dostávaly. Snažila jsem se to vzít na sebe, ale celkově jsme podaly kolektivní výkon a povedlo se nám to společně uhrát.

Neměla jste pochybnosti o postupu, když Slovinky v závěru rychle vymazávaly český náskok?

Je pravda, že se to na konci několikrát přelévalo, ale Slovinky vlastně vedly jen jednou za celý zápas, a to hned na úplném začátku 2:0. Jinak se dá říct, že jsme to kontrolovaly. Větší stres asi vnímají diváci než my na hřišti. Alespoň já byla docela v klidu. Dodržely jsme pokyny trenéra a zvládly jsme to. Věděly jsme, že je to poslední zápas sezony, vydaly jsme se z posledních sila přineslo to ovoce.

Kam zařadíte postup na evropský šampionát ve své dosavadní kariéře?

Postup je pro nás opravdu hodně cenný. Mám totiž takový pocit, že některé hráčky už přemýšlely, že by třeba s reprezentací skončily. Ale tím, že jsme postoupily na Euro, tak doufám, že si to ještě rozmyslí. A že v tomhle složení pojedeme na mistrovství.

Na posledním světovém šampionátu jste skončily na osmém místě, jaké budou vaše cíle na prosincovém mistrovství Evropy ve Francii?

Po tom minulém mistrovství světa už jsou ty cíle zase o něco výš.Jestli se nám uzdraví naše opory Markéta Jeřábková a Jana Knedlíková a pojedeme do Francie v té nejsilnější sestavě, co máme, tak máme velkou šanci tam něco uhrát.