Slzy smutku. Až časem nám dojde, co jsme dokázaly, říká Luzumová

Postup do semifinále byl nesmírně blízko. Opět rozhodla koncovka zápasu, tentokrát ji ale zvládly lépe soupeřky.

Jsme strašně zklamané, protože postup byl opravdu blízko. Až na ten začátek jsme hrály vyrovnaně. Nizozemky několikrát nevěděly, co mají v útoku hrát. Strašně to mrzí.



Ale s odstupem času budete konečné osmé místo hodnotit jako obrovský úspěch, že?

Rozhodně. Doufám, že to posune i českou házenou. Po Rumunsku byl poprask ohromný. Je škoda, že jsme to nedotáhli dál, ale i tak na sebe můžeme být pyšné.

Kde se celý zápas rozhodl?

Myslím si, že nám chyběly i síly. V téhle fázi turnaje už chybí všem. Na konci nás zlomilo, že jsme hrály ve čtyřech, daly nám lehké góly a tím nám odskočily.

Jaký nejcennější zážitek si z celého turnaje odnesete?

Emoce, radost, zážitky. Je to něco neskutečné, že jsme to dokázaly dotáhnout až do čtvrtfinále. Bude těžké takový úspěch zopakovat.



Ale mladý tým ukázal naději do dalších let. Souhlasíte?

Holky jsou šikovné, chtějí na sobě makat a myslím si, že se tady všechny ukázaly ve skvělém světle.



Nyní vás čeká zasloužený odpočinek?

Bude opravdu krátký. Hned 23. prosince hrajeme s Thüringerem zápas. Dostanu nejspíš pár dní volna, pak se vrátím a budu makat dál.