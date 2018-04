To by Havel nevymyslel. Tečkou za „inzultací sudího“ bylo absurdní divadlo

Utkání se ve středu rozjelo tam, kde minulý týden kvůli pokusu o inzultaci rozhodčího Stanislava Kučery skončilo. Po 18 minutách, po faulu a technické chybě pro Darka Čohadareviče, pivota Olomoucka.

„Bylo to hodně zvláštní začínat hned šestkami. Nějaká lehká nervozita tam byla, ale spadlo to tam a to mě nastartovalo, takže jsem pokračoval jako v původním zápase stejně jako kluci,“ řekl opavský křídelník Filip Zbránek.

„Bylo to divné, hodně divné,“ podotkl hostující pivot Michal Křemen. Basketbalisté dohráli 121 vteřin a šli na klasickou patnáctiminutovou přestávku. V ní domácí na rozdíl od hostů nešli ani do šatny.

„V té pauze jsme se zpotili víc než v těch dvou minutách,“ řekl Zbránek. „Byl to záměr nejít do šatny, abychom se rozběhali a dostali do tempa.“

Opavský trenér Petr Czudek podotkl, že je na své hráče hrdý. „Pro nás bylo utkání těžké hlavně psychicky, abychom se koncentrovali a nenechali se ovlivnit tím, co se dělo kolem. Jsem pyšný na kluky, jak to zvládli, protože to zvládli lépe než já.“

Czudek dohrávku a vše kolem ní, kdy původní verdikt zněl, že výsledek nedohraného duelu zůstane v platnosti, označil za absurdní divadlo. „To by ani Václav Havel nenapsal,“ dodal.

„My jsme se soustředili na to, abychom zkusili stav otočit,“ uvedl Křemen. „Hráli jsme jen dvacet minut, tak jsem si říkali, že by nám domácí nemuseli o tolik utéct, ale stejně se to stalo.“

Darko Čohadarevič měl konflikt s rozhodčím Stanislavem Kučerou: