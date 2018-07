Dali jsme dva tréninky a vyhráli zlato, směje se český inline hokejista

Pokolikáté jste mistrem světa vy sám?

Mám dva seniorské tituly, jeden juniorský a jeden ze světových her.

Dá se říci, že Česko je v inline hokeji velmoc?

Od roku 1998 se stalo jen jednou, že jsme nepřivezli medaile z mistrovství světa. Bylo to v roce 2004. Neznám v Česku úspěšnější sport a je smutné, že se o tak pěkném sportu, jako je inline hokej, u nás nemluví.

Jaký byl letošní šampionát, byl něčím třeba výjimečný?

Hlavně v tom, že Američané hráli ve druhé divizi. Takže nás čekalo asi nejtěžší čtvrtfinále, co jsem kdy hrál. Vítěz skupiny šel právě rovnou na USA. Porazili jsme je 4:3 po prodloužení.

To byl tedy nejtěžší zápas?

Určitě ano. Oni hráli spíše takový uspávací hokej, hodně drželi puk a moc nás do hry nepustili.

Je pravda, že finále bylo z pohledu výsledku jednoduché. Francie vyhrála titul vloni, letos jste ji porazili vysoko 7:2. Bylo to až tak jednoznačné?

Do finále jsme vstoupili velice dobře, měli jsme dobrý pohyb a dali tři góly hned ze začátku. Potom jsme si už zápas pohlídali a čekali na další příležitosti ke skórování, Francouze jsme naopak do ničeho moc nepouštěli. Myslím si, že nebyla šance na to, aby nás Francie letos porazila.

Byl jste nejproduktivnějším hráčem českého výběru, musíte být spokojený.

Na čísla se na mistrovství světa moc nekouká, hrajete přeci za nároďák. Jde mi jen o týmový úspěch, už před šampionátem jsme si říkali, že do Itálie jedeme jedině pro zlato. Povedlo se a to je to nejdůležitější.

Jak se se spoluhráči sehráváte před tak velkým šampionátem?

S klukama z jádra týmu se dobře známe, na větší turnaj se berou jen dva nebo tři noví hráči. Letos to bylo trošku jiné, protože nemohli jet naši stálí gólmani, tak jsme měli v bráně dva nováčky. Jinak jsme měli sraz pár dní před odjezdem, dali si dva tréninky, jeli na mistrovství a vyhráli zlato. Co by za to někteří dali? (směje se)

Je velký rozdíl hrát lední hokej a inline?

Inline se hraje celoplošně, nejsou tam žádné ofsajdy a zakázaná uvolnění. Je to spíše o tom, abyste se naučil být dobrý na puku a uměl hrát jeden na jednoho. Navíc je to bezkontaktní hra, takže musíte být lépe individuálně vybavený.

Vyžaduje to i jinou techniku bruslení?

To je pak hodně o zvyku. Řada kluků má inline jako doplňkový sport k hokeji a jsou zvyklí na to, že si v létě nazují kolečkové brusle. Pak je ale znát, když někdo hraje jen inline, protože zastaví daleko rychleji než klasický hokejista.

Kde teď vy budete působit?

Minulou sezonu jsem hrál ve Francii v Elite league za Epernay jen inline hokej a teď přemýšlím, že bych se zase chtěl vrátit k lednímu hokeji. Půjdu na zkoušku do jednoho týmu z druhé francouzské ligy, uvidíme, jestli to vyjde.

Co vás přimělo vrátit se na led?

Lední hokej byl pro mě vždycky sport číslo jedna. Minulá sezona se ale hrozně vlekla. Máte dva tréninky za týden a jeden zápas, což není nic moc. Ale inline hokejem se v zahraničí už uživíte.

Proč jste si vybral právě Francii?

Protože se tam hraje celoroční nejlepší soutěž na světě, takže ani moc jiných variant nebylo. Je to tam skvělé a nemám proto důvod nic měnit. Mám spoustu volného času, s kamarády jsme byli na pár výletech, v zimě jsem třeba vyrazil na lyže. Hodně si to tam užívám, je to pro mě spíš dovolená.

Kdyby vám angažmá ve Francii nevyšlo, vrátíte se hrát hokej do Čech?

Momentálně to nevypadá, že bych v Čechách zůstával. Myslím si, že podmínky tu třeba ve druhé lize pro hokej nejsou ideální. Tréninky máte skoro každý den, dvakrát v týdnu zápas a do toho ještě chodíte do práce. Když mi nevyjde lední hokej, tak pořád zůstanu ve Francii a budu dál hrát inline. Zaměstnání si zatím žádné nehledám.