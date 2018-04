Proč do Brna? žasl přítel. Ale Burgrové přirostlo k srdci

„Neplánovala jsem to, dva roky zpátky bych takový scénář nedokázala napsat. Ale život je plný překvapení a tohle je nádherné,“ svěřuje se nynější opora KP Brno.

Právě to se v ligovém finále postavilo pražskému favoritovi, který první zápas vyhrál 79:61.

„Uvědomila jsem si, že se po dlouhé době na finále těším a mám radost. Hraju s lidmi, kteří na tom třeba ještě nejsou po basketbalové stránce úplně špičkově, ale mají strašnou chuť se zlepšovat a někam se dostat. Co víc si přát,“ pochvaluje si čtyřiatřicetiletá Burgrová.

Zatímco sezony USK vrcholily v Eurolize a česká finále znamenala pro tým pouze (často úmornou) povinnost, pro Královo Pole je to svátek. Zdejší oddíl se do souboje o titul probil po dlouhých 24 letech.

„A Ilona se na tom velkou měrou podílela. Nejen ze sportovního hlediska, ale i jako tmelící prvek v kabině,“ vyzdvihuje klubový šéf Richard Foltýn.

I proto pro vicemistryni světa z roku 2010 připravil na nedělní druhou partii série velkolepou rozlučku. Hodinu před utkáním, které ve Vodově ulici začne v 18 hodin, bude před halou přistaven pivní autobus, od 17.30 bude následovat program s Bolkem Polívkou a Šárkou Kašpárkovou, připraveno je velké fanouškovské choreo.

„Cením si toho, přestože úspěch týmu je důležitější než můj konec kariéry,“ podotýká Burgrová, vedle níž se s brněnskými diváky rozloučí rovněž jedna z nejlepších střelkyň historie české ligy Milena Prokešová, jejíž poslední sezonu předčasně uťalo zranění. Svou kariéru smolně zastavila na 499 ligových zápasech...

To Burgrová si závěrečný basketbalový rok, před nímž se přesunula do Brna, užila naplno. „Eda (Edita) Šujanová a Milena Prokešová mi říkaly: pojď sem, zahrajeme si prima basket. A to se splnilo. Navíc i mladé holky a management jsou neuvěřitelně vstřícní, pracovití, a i když se nedaří, pořád se jede dál a chce se něco tvořit,“ oceňuje podkošová stálice.

K srdci jí přirostlo i samotné město. „Vždycky jsem si chtěla vyzkoušet tady bydlet, i když se mi přítel smál a ptal se proč. Jsou známé vtípky mezi Pražáky a Brňáky, ale já jsem si říkala, že v Brně znám jen pozitivní a super lidi. A nemýlila jsem se. Brno i Praha mají svůj kolorit, každý je jiný, ale cítila jsem se t u dobře.“

Tři zkušené posily KP Brno: Milena Prokešová (vlevo) a Edita Šujanová drží Ilonu Burgrovou.

Přesto po sezoně zamíří za partnerem zpět do Prahy. „Přítel mi říká, že stejně nebudu doma, sportovat budu i dál. Ale těším se, že už nebudu muset myslet na to, kdy mám trénink,“ líčí Burgrová. „Určitě mi jako každému sportovci budou chybět vypjaté momenty, adrenalin a endorfiny. Ale zatím z toho nejsem nijak smutná, spíš mám radost.“

Driblovat s míčem úplně přestat nehodlá. „Basket je součástí mého života, ale nemáme to jako muži, kteří dál můžou hrát nižší soutěže a mají rodiny. My jsme si většinou zvolily cestu, že jsme zůstaly bezdětné až do konce kariéry a teprve pak můžeme zakládat rodiny. To je pro mě teď priorita,“ sděluje Burgrová.