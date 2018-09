Generálka basketbalistek Hradce a Trutnova, oba týmy představí posily

V dresu Hradeckých lvic se poprvé po svém příchodu představí pivotka Petra Kulichová, dlouholetá členka českého národního týmu. Bude to pro ni první zápas s novými spoluhráčkami, se kterými se připravuje necelé dva týdny.

Podobně zvědaví na výkon nových posil budou trenéři Lokomotivy Trutnov. Zvlášť poté co se vedení klubu podařilo před několika dny získat Američanku Jordan Adamsovou, asi nejočekávanější novou hráčku v týmu.

Toto vše a mnoho dalšího z ženského basketbalu bude ode dneška do neděle k vidění v rámci dalšího ročníku turnaje O pohár města Trutnova.

Objeví se v něm šest družstev, vedle zmíněných rivalek z Královéhradeckého kraje slovenský Ružomberok, polský Gorzow, loni třetí tým české nejvyšší soutěže Nymburk a konečně trochu nečekaně německé Halle. Až do včerejška totiž v rozlosování turnaje figurovala maďarská Pécs, kvůli velké marodce ale svoji účast odvolala, a její místo tak zaujalo právě Halle.

V pátek a v sobotu se bude v Trutnově hrát v základních skupinách, neděle je vyhrazena zápasům o konečné umístění.

Trutnov: Dvě Američanky půjdou do hry

V pondělí přiletěly, v úterý s týmem začaly trénovat a v pátek vpodvečer nastoupí v novém týmu k prvnímu zápasu. Řeč je o Američankách Brittany Carterové a Jordan Adamsové, s nimiž Trutnov půjde do nové sezony. S první se dohodl už před časem, s druhou teprve nedávno.

Adamsová, dvojnásobná juniorská mistryně světa, se tak tento týden zařadila jako poslední posila trutnovské Lokomotivy pro letošní ligový ročník. „Sice jsme letos získaly tři hráčky, které neprošly mládežnickou základnou našeho klubu, ale jinak trend těžit z výborné práce s naší mládeží trvá,“ uvedl manažer Lokomotivy Petr Kapitulčin.

Trutnov se v minulé sezoně musel spoléhat na své mladé hráčky. Do sezony šel s obavami, zda to bude stačit na záchranu, ale ty nebyly oprávněné. Lokomotiva ligovou příslušnost uhájila s přehledem. Letos by se mohla posunout o krůček výš. jednak jsou mladé odchovankyně o jednu sezonu zkušenější, jednak přišly tři posily. A Adamsové a Carterové už byla řeč, k nim se přidala Tereza Šípová.

Hradec: Poprvé do zápasu s Kulichovou

Zatímco pro Trutnov bude turnaj první zápasovou zkušeností letošního léta, Hradec už jich má několik za sebou. Nejprve těsně prohrál s výběrem amerických univerzit, aby poté obsadil druhé místo na turnaji v Ostravě. Po jasných výhrách nad Košicemi a domácí Ostravou podlehl až Nymburku v prodloužení.

„Na to, jaké jsme měli problémy se sestavou, jsme zahráli velmi dobře. Prosadily se jak nové posily, tak mladé hráčky,“ cení si tohoto výsledku manažer hradeckého klubu Miroslav Volejník.

Nyní do Trutnova tým poprvé vyrazí s Petrou Kulichovou, kterou získal krátce před koncem přípravy. „Budeme kompletní s tím, že řada hráček má zdravotní problémy. Před začátkem ligy se hlavně potřebujeme dostat do zdravotní pohody,“ poznamenal Volejník.

Hradec v létě prošel výraznou obměnou kádru, řada opor odešla, přišlo několik nových hráček včetně Kulichové. „Ještě čekáme na návrat Čepelkové z Ameriky a budeme kompletní,“ uvedl manažer.