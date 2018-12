Výhra nad Marburgem přiblíží Lvicím z Hradce Králové postup

Všechny následovaly po reprezentační pauze, v níž některé opory doháněly tréninkové manko z letní přípravy.

Podařilo se to, Lvice totiž nejprve právě ve Středoevropské lize porazily Piešťanské Čajky. Poté sice v domácí nejvyšší soutěži podlehly mistrovskému USK Praha, ale po výkonu za který se rozhodně stydět nemusely. Poté si pro příjemný bonbónek za zlepšenou formu dojely v neděli do Trutnova.

V hale letos výrazně lépe hrajících rivalek vyhrály 80:59, když o jejich výhře rozhodl výborný vstup do utkání. „V první čtvrtině podal náš tým famózní výkon, předváděl maximum s obrovskou koncentrací, tedy přesně to, na co jsme se připravovaly,“ chválila výkon svého týmu trenérka Romana Ptáčková.

Lvice po bleskovém nástupu po pěti minutách vedly 25:3 a na konci úvodní desetiminutovky 38:14. Bylo rozhodnuto, byť se zápas poté pochopitelně alespoň herně vyrovnal. „Po snadno získaném vedení klesla koncentrace, a tak v lepší formě jsme nedokázaly odehrát celý zápas. Ve druhém poločase to pro mě bylo na lavičce utrpení, měly jsme 29 ztrát, to si nemůžou dovolit ani starší dorostenky,“ konstatovala trenérka.

Nicméně vysoká výhra z toho byla i tak. Něco podobného by se Hradci hodilo i dnes. V tříčlenné skupině totiž mají všechny týmy na svém kontě zatím jednu výhru a jednu porážku, další vítězství by Lvicím dávalo velkou naději, že se na konci ocitnou mezi dvěma postupujícími. Lvice hrají s německými šampionkami odvetu, na jejich hřišti o dva body prohrály 77:79, když se jim vymstil špatný vstup do zápasu. Pozor si opět budou muset dát především na dvojici Američanek Bakerová a Yohnová.

Fakta Hradec versus Marburg * Utkání základní skupiny Středoevropské ligy, dnes v 18.30. * Obě družstva jdou do utkání s bilancí jedné výhry a jedné porážky, stejnou mají i Piešťanské Čajky, třetí účastník skupiny. * Hradec doteď prohrál 77:79 v Marburgu a porazil 74:60 Piešťany, ty vyhrály 78:66 v Marburgu.