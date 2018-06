Basketbalový Hradec posiluje. Začal u rivala, přichází Pandula

Do Hradce měl nakročeno už loni, ale teprve teď se jeho přesun uskutečnil. Vedení basketbalistů Sokola Hradec Králové získalo první posilu v Dušanu Pandulovi, přivedlo ho z klubu, s nímž hradecké hráče čeká rivalské derby, tedy z Pardubic.

„Přichází s ním kvalita, slovenský reprezentant, který toho má v české nejvyšší soutěži hodně odehráno, navíc má dostatek zkušenosti. Věříme, že nám hodně pomůže,“ uvedl předseda královéhradeckého klubu Jiří Dvorský, „jsme dohodnuti nejen na tom, že bude hrát, ale že zároveň povede jedno z našich mládežnických družstev.“

Nová hradecká posila strávila v sousedních Pardubicích čtyři poslední sezony. „Už před začátkem té uplynulé jsme měli s Dušanem interní dohodu, že to bude jeho poslední sezona v našem dresu,“ uvedl generální manažer pardubického týmu Martin Marek.

Pandula sezonu za Pardubice odehrál a potřetí za sebou jim pomohl k zisku bronzových medailí. Pouze v první, kterou v Pardubicích po svém příchodu odehrál, medaili neměl. „Ceníme si jeho úsilí, nasazení a výkonů nejen v této poslední sezoně, ale v celém čtyřletém období, které u nás strávil,“ poznamenal Marek.

Zanedlouho čtyřiatřicetiletý křídelní hráč, odchovanec slovenské Sniny, si v české lize postupně zahrál za Nový Jičín, Prostějov a naposledy za Pardubice. Nyní si své české angažmá prodlouží v Hradci Králové.

„Rád bych poděkoval pardubickému klubu za uplynulé čtyři roky, které jsem strávil v Pardubicích,“ prohlásil basketbalista, který hned ve své premiérové sezoně v Národní basketbalové lize v průměru nastřílel téměř 17 bodů a zaznamenával i pět doskoků. V pardubickém dresu nakonec odehrál 179 soutěžních zápasů, v nichž zaznamenal 2 291 bodů.

Příprava na návrat mezi elitu vypukne v srpnu Jméno prvního soupeře, s nímž po dlouhém čtvrtstoletí změří basketbalisté Hradce Králové síly v nejvyšší domácí soutěži, ještě neznají. Královští sokoli si ale po svém postupu, jejž potvtrdili úspěchem v barážovém dvojzápase s Jindřichovým Hradcem, už mohou v kalendáři zaškrtnout datum, kdy se pustí do letní přípravy. Stane se tak na začátku srpna. „Ještě není znám los, a tedy ani začátek soutěže, ale se začátkem přípravy už počítáme přesně,“ uvedl trenér postupujících Královských sokolů Lubomír Peterka. Hradec se do nejvyšší soutěže vrací po čtvrtstoletí, vyšel mu až čtvrtý barážový pokus, v předcházejících třech sezonách v přímé konfrontaci s mužstvy z Národní basketbalové ligy totiž neuspěl. Až letos se mu tuto neblahou sérii podařilo zlomit a v hale v Třebši se v květnu slavil postup. Právě v Třebši budou Královští sokoli hrát i zápasy nejvyšší soutěže, tamní hala splňuje požadavky na jejich pořádání.

Pandula nebude jediným novým hráčem, s nímž budou chtít Královští sokoli do sezony, v níž se po čtvrtstoletí vrátí do nejvyšší soutěže, nastoupit. Vedení klubu má rozjednáno i několik dalších posil, v úvahu připadá i hráč ze zámoří. S jedním z nich, s rozehrávačem Charlesem Marquardtem, udělali Hradečtí dobrou zkušenost ve druhé polovině postupové sezony a hráč by měl v Hradci zůstat.

„Nechtěl bych to zakřiknout, ale snad je to na dobré cestě a Charles se k nám vrátí. V cestě za postupem nám hodně pomohl, což platí i o baráži,“ řekl Dvorský

Naopak do nejvyšší soutěže s hradeckým týmem už nepůjdou třiatřicetiletý pivot Peter Majerík, stejně starý rozehrávač Ladislav Malý a Jan Špaček, jenž přišel v průběhu právě skončené sezony ze Svitav. „U Malého a Majeríka je to zhruba podobné, oba by těžko zvládali nejvyšší soutěž a zaměstnání, která mají,“ poznamenal předseda hradeckého klubu.

Většina dalších opor zůstává a zkusí pro Hradec nejvyšší soutěž udržet. Klub se již dohodl nebo je k tomu blízko například s Ondřejem Peterkou, Petrem Andresem, Davidem Šírkem či Tomášem Mahlerem.