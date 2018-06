Změny u hradeckých basketbalistek, na odchodu jsou některé opory

V Hradci totiž nebudou pokračovat Kateřina Bartoňová, Lenka Šípová a pravděpodobně ani Tereza Březinová. Navíc Tereza Kuthanová ohlásila konec kariéry.

„S velkou pravděpodobností nebude v našem klubu pokračovat ani jedna z nich,“ potvrdil tuto informaci prezident hradeckého klubu Miroslav Volejník.

Bartoňová vedení klubu oznámila, že bude pokračovat jinde, Březinová má nakročeno do mistrovského USK Praha, které o ni projevilo zájem.

Vedení hradeckého klubu tak v současnosti pracuje na tom, aby odcházející hráčky nahradilo. „Zatím ještě není nic dotaženo do konce, ale některé hráčky přijdou,“ poznamenal prezident.

V uplynulé sezoně hradecké Lvice sice na ligovou medaili nedosáhly, ale prožívají v těchto letech velmi úspěšné sezony, v posledních šesti letech byly dvakrát druhé a dvakrát třetí.

V následující sezoně se vedle ligové soutěže pokusí uspět také ve Středoevropské lize (CEWL), kam vedení klubu tým přihlásilo. „Zatím nevíme, kdo všechno je přihlášený a jak bude soutěž vypadat. Chceme ale mezinárodní konfrontaci zkusit,“ uvedl Volejník.

Zatím není rozlosován ani nový ročník Ženské basketbalové ligy, která by měla začít na začátku října. Otázkou ale zůstává, kolik týmů bude v ŽBL hrát poté, co se do ní nepřihlásil klub z Karlových Varů.