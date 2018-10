Až zlepšíme obranu, vyhrávat budeme, věří hradečtí basketbalisté

Po třech předcházejících porážkách tentokrát výhru nepřivezli ani z Opavy. Na hřišti loňských finalistů domácí nejvyšší soutěže sice byli po většinu zápasu vyrovnaným soupeřem, výhru 102:91 ale slavili domácí. Jen dva dny poté, co úspěšně vstoupili do nového ročníku Ligy mistrů. „Přispěli jsme velkou měrou k vysoké úrovni utkání, ale zaznamenali jsme patnáct ztrát a to nás porazilo,“ mrzí hradeckého kouče Lubomíra Peterku.

Hradec se předvedl podobně jako v předcházejících třech utkáních. Předváděl solidní hru, ale rozhodující okamžiky zápasu patřily soupeři. V Opavě se odehrály na začátku druhého poločasu, kdy tříbodový náskok domácích narostl až na bodů dvanáct.

Rozhodnuto sice ještě nebylo, ale Opava si náskok už pohlídala, byť Královští sokoli v poslední desetiminutovce v jednu chvíli snížili na rozdíl pěti bodů. Jenomže nakonec jich inkasovali 102 a solidní střelecký počin 91 bodů jim na výhru nestačil.

„Od začátku ligy to je zatím stejná písnička. V útoku super, ale v obraně to skřípe. Až zlepšíme obranu, budeme schopni vyhrávat a věřím, že to přijde brzy,“ myslí si hradecký křídelník Dušan Pandula.

První příležitost k tomu sokoli budou mít příležitost v sobotu, kdy vyrazí do Kolína. Půjde o duel dvou jediných družstev, která v tomto ročníku Národní basketbalové ligy ještě nevyhrála. Pro Hradec to bude už čtvrté vystoupení na hřištích soupeřů s tím, že s Kolínem má z léta příznivou bilanci. Sobotní soupeři se totiž dvakrát utkali v přípravě, v obou zápasech byli Královští sokoli úspěšnější.

Teprve týden poté se Hradec představí podruhé v sezoně doma, jeho soupeřem bude mistrovský Nymburk.