Obehraná písnička, řekl kouč hradeckých basketbalistů po deváté porážce

Výkon v řadě pasáží velmi slušný, pak ale přišla slabší chvilka, kterou soupeř využil, a pak už bylo pozdě zápas zachránit ve svůj prospěch.

Že vám toto stručné hodnocení utkání hradeckých Královských sokolů v letošním ročníku Národní basketbalové ligy něco připomíná a máte pocit, že jste ho v minulých týdnech už několikrát četli?

Velmi správně, není to zdaleka poprvé, co se v této sezoně sokolům přihodilo něco podobného. „Máme to stále takovou obehranou písničku,“ musel po zápase se svitavskými Tury konstatovat kouč hradeckého týmu Lubomír Peterka, „myslím, že pro nás to byl celkem povedený zápas, ale měli jsme ho ještě víc zdramatizovat, prohra o dvanáct bodů, to mě mrzí.“

Svitavy roli favorita od začátku potvrzovaly, ale ve druhé desetiminutovce se jim domácí vyrovnali a jejich náskok stáhli na pouhé dva body, když jim jich nastříleli solidních 27. Po přestávce Královští sokoli dokonce šli do šestibodového vedení. Avšak zase z toho nic nebylo.

„Druhou čtvrtinu jsme odehráli výborně, povedl se nám i start do třetí. Jenomže pak přišel time out a po něm jsme propadli hlavně na obranném doskoku,“ uvedl hradecký kouč.

Soupeř toho využil, náskok domácích rychle zlikvidoval, vypracoval si vlastní a ten už nepustil. „Bohužel obranný doskok jsme měli špatný celý zápas, devatenáct útočných, které měly Svitavy, je moc, dávalo jim to na jejich střely víc pokusů,“ přiznával hradecký kouč.

Poté, co jeho tým zastavil tlak domácích ze druhé čtvrtiny, svitavský Lubomír Růžička si oddechl: „Druhá čtvrtina mě tím, že jsme dostali 27 bodů, o přestávce nenechávala klidným. Že jsme ve zbývajících třech udrželi Hradec pod dvacet bodů, je ale dobrá práce.“

Královští sokoli do zápasu nastoupili bez dvou zraněných opor Andrese a Jiřička, naopak poprvé se v jejich dresu představil nadějný nymburský mladík Tobiáš Mikula, který je v hradeckém týmu na hostování.

„Soupeři hodně pomohli hráči z lavičky, což u nás byl asi největší problém, myslí si hradecký basketbalista Martin Kolář. Střídající hráči totiž nastříleli téměř třetinu jejich bodů. „Body z lavičky byly v tomto zápase hodně důležité,“ souhlasil s ním kouč Peterka.